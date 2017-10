Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Αν έχετε χρησιμοποιήσει το ίντερνετ περισσότερο από μια βδομάδα, τότε το παρακάτω σενάριο σας είναι ιδιαιτέρως γνώριμο. Εγγράφεστε κάπου για ένα δωρεάν ενημερωτικό newsletter ή για να εκμεταλλευτείτε μια καταπληκτική προσφορά και πριν το καταλάβετε το inbox (εισερχόμενα) του email σας βομβαρδίζεται πια ασύστολα από σκουπίδια. Από προωθητικά μηνύματα και emails που προσπαθούν να σας ψαρέψουν μέχρι ακόμα πιο κραυγαλέες απάτες και ό,τι άλλο σκουπίδι βάλει ο νους! Μην ανησυχείτε, ούτε μόνοι είστε ούτε αβοήθητοι. Η αδυσώπητη πραγματικότητα υποδεικνύει πως κάθε φορά που χρησιμοποιούμε το email μας για να εγγραφούμε κάπου, καταλήγει να κυκλοφορεί σε κάθε junk mail λίστα του κόσμου, απ’ όπου και ξεκινούν οι μαζικές αποστολές και τα γεμάτα inbox που πρέπει υποχρεωτικά να καθαρίζεις κάθε πρωί.



Ο εύκολος τρόπος να το αποφύγουμε είναι να στήσουμε κι εμείς ένα junk email account σε κάποιον δωρεάν πάροχο και να το χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για εγγραφές σε newsletters και ιστοσελίδες, κρατώντας τον βασικό λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μόνο για τους γνωστούς και τους συναδέλφους. Όλα τα σκουπίδια θα πηγαίνουν έτσι σε έναν λογαριασμό που δεν μας νοιάζει καθόλου τι έχει και τι δεν έχει. Και αφήστε το σπαμάρισμα να ρέει άφθονο! Από τις ενοχλήσεις που έχετε ήδη δεν θα απαλλαγείτε βέβαια, τουλάχιστον όμως δεν θα αποκτήσετε καινούριους χαβαλέδες πάνω από το κεφάλι σας.



Αν θέλετε πάντως την απόλυτη ηρεμία σας, στήστε δύο καινούριους λογαριασμούς, έναν ως ψηφιακή χωματερή και έναν ως βασική διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερώνοντας τις επαφές σας για την αλλαγή…

