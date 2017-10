Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Έχετε δερμάτινα ρούχα και θέλετε να τα διατηρήσετε καθαρά αλλά δεν ξέρετε το σωστό τρόπο καθαρισμού;



Οι συμβουλές που ακολουθούν θα σας φανούν πολύ χρήσιμες. Για να παραμείνουν τα δερμάτινα περισσότερο καιρό μαλακά, βουτάμε ένα βαμβάκι στο γάλα και με αυτό περνάμε την επιφάνεια του ρούχου. Μην κλείνετε ποτέ δερμάτινα η είδη σουετίνας σε πλαστικές σακούλες. Αν αυτά τα είδη δεν αερίζονται, στεγνώνουν, κιτρινίζουν και φθείρονται. Το αντηλιακό λάδι του καλοκαιριού αδιαβροχοποιεί τα δερμάτινα παπούτσια και τσάντες. Αν λερώθηκε το δερμάτινο σας τρίψτε το με το εσωτερικό της φλούδας μιας μπανάνας και μετά με βαμβακερό πανί (δοκιμάστε πρώτα σε εσωτερικό σημείο του δερμάτινου).

