Οκτώβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για ακόμη μια φορά ο Λευτέρης Πετρούνιας ανεβάζει την Ελλάδα στο υψηλότερο σκαλί του κόσμου! Ο Ελληνας χρυσός ολυμπιονίκης στους κρίκους κατέκτησε ξανά το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Μόντρεαλ. Ο σπουδαίος Έλληνας γυμναστής βαθμολογήθηκε με 15.433 βαθμούς και κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Μόντρελ στους κρίκους. Για μία ακόμη φορά ο 27χρονος παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν απολαυστικός στην εκτέλεση του προγράμματος του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Πετρούνιας βαθμολογήθηκε με 9.133 για την εκτέλεση του προγράμματος του! Αναλυτικά η κατάταξη: Λευτέρης Πετρούνιας (Ελλάδα) 15.433 Ντενίς Αμπλιάζιν (Ρωσία) 15.333 Λιου Γιανγκ (Κίνα) 15.266 Σαμίρ Αΐτ Σαΐντ (Γαλλία) 15.258 Ιμπραΐμ Τσολάκ (Τουρκία) 15.066 Ίγκορ Ραντιβίλοφ (Ουκρανία) 14.933 Αρτούρ Ζανέτι (Βραζιλία) 14.900 Κόρτνεϊ Τάλοχ (Βρετανία) 14.533

Χάρη στον δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο τίτλο του, ο Λευτέρης Πετρούνιας μπήκε στους θρύλους του αγωνίσματος, αφού έγινε ο μόλις ένατος πρωταθλητής που κάνει το «ριπίτ» στους κρίκους, στην 114χρονη ιστορία του θεσμού. Ανάλογο επίτευγμα είχαν πετύχει στο παρελθόν αθλητές-φαινόμενα όπως οι Λέον Στούκελι (Γιουγκοσλαβία, 1922-1926), Αλόις Χούντετς (Τσεχοσλοβακία, 1934-1938), Αλμπέρτ Αζαριάν (Σοβ. Ένωση, 1954-1958), Νικολάι Αντριάνοφ (Σοβ. Ένωση, 1974-1978), Αλεξάντερ Ντιτιάτιν (Σοβ. Ένωση, 1979-1981), Γιούρι Καραλιόφ (Σοβ. Ένωση, 1985-1987), Γιούρι Κέκι (Ιταλία, 1993-1994-1995-1996-1997) και Τσεν Γιμπίνγκ (Κίνα, 2006-2007 και 2010-2011). Παράλληλα, έγινε ο δεύτερος Έλληνας δις παγκόσμιος πρωταθλητής της ενόργανης ισοφαρίζοντας τον Βλάση Μάρα («χρυσός» στο μονόζυγο το 2001 και 2002) και έφτασε τις επτά διαδοχικές νίκες σε επίσημους αγώνες μέσα στον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Και φυσικά, διατήρησε στην κατοχή του όλους τους διαθέσιμους τίτλους στους κρίκους, έχοντας κατακτήσει χρυσά μετάλλια σε όλες τις μεγάλες διοργανώσεις της τελευταίας τριετίας: Στους Ολυμπιακούς Αγώνες (2016), στα παγκόσμια πρωταθλήματα (2015, 2017), στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα (2015, 2016, 2017) και στους Ευρωπαϊκούς Αγώνες (2015)! iefimerida



