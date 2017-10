Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Οι παρακάτω έξυπνες συμβουλές θα σας βοηθήσουν να κρατήσετε καθαρό το σπίτι σας. Καθαρίστε τους ανεμιστήρες οροφής με μία μαξιλαροθήκη.



Εξοικονομήστε χρήματα από τα ανταλλακτικά για το ξεσκόνισμα, χρησιμοποιώντας κάλτσες. Ράψτε ένα πανί από μικροΐνες πάνω στη λαβή του ξεσκονόπανου. Ένα πανί από μικροΐνες γύρω από τη σκούπα θα σας βοηθήσει να ξεσκονίσετε χωρίς να γεμίσετε το πάτωμα. Κρατήστε τους αεραγωγούς καθαρούς για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας κερί αυτοκινήτου. Χρησιμοποιήστε ένα αυτοκόλλητο ρολό για να καθαρίσετε τα αμπαζούρ.



Πρώτα ξεσκονίστε και μετά βάλτε σκούπα ώστε να μην βρομίσετε το πάτωμα με σκόνη. Καθαρίστε γρήγορα τις περσίδες με ένα πανί με μικροΐνες και ένα ζευγάρι λαβίδες κουζίνας. newsbeast loading…

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 8th, 2017 at 14:07 and is filed under ΓΥΝΑΙΚΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.