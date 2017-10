Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Ελεύθερος αφέθηκε ο οδηγός του οχήματος που χθες το απόγευμα τραυμάτισε 11 πεζούς κοντά στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου.



Ο 47χρονος οδηγός παραμένει υπό εξέταση και η αστυνομική έρευνα για το περιστατικό συνεχίζεται από τις Αρχές. Αρχικά υπήρξαν φόβοι ότι πρόκειται για τρομοκρατικό χτύπημα, όμως το βράδυ του Σαββάτου η Σκότλαντ Γιάρντ χαρακτήρισε τη σύγκρουση τροχαίο ατύχημα και σε καμία περίπτωση δεν κρυβόταν από πίσω εσκεμμένη επίθεση.



Συνολικά τραυματίστηκαν 11 άνθρωποι, ανάμεσά τους και ο οδηγός. Εννέα εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομεία της βρετανικής πρωτεύουσας, χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος για τη ζωή τους.

