«Λύγισαν» κατά την ανάκριση η σύζυγος του γνωστού καρδιολόγου της Κρήτης και ο Βούλγαρος εραστής της, που φέρονται να παραδέχτηκαν ότι δολοφόνησαν εν ψυχρώ τον Χριστόδουλο Καλαντζάκη. Ο 37χρονος Βούλγαρος -αστυνομικός στη χώρα του- βρέθηκε από νωρίς κάτω από το «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ ενώ στη συνέχεια για κατάθεση εκλήθη και η βουλγαρικής καταγωγής σύζυγος του καρδιολόγου. Καθοριστικής σημασίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης, που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία της Σητείας, έπαιξε η κατάθεση αυτόπτη μάρτυρα -ενός 73χρονου κυνηγού που είδε από μακριά τη δολοφονία. Το όπλο της δολοφονίας εντοπίστηκε πεταμένο κοντά στο σημείο όπου είχε στηθεί η ενέδρα θανάτου. Δίπλα εντοπίστηκε και ένας κάλυκας. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα δαχτυλικά αποτυπώματα του 37χρονου Βούλγαρου ταυτοποιήθηκαν πάνω στο φονικό όπλο – μία καραμπίνα. Η ανακοίνωση της αστυνομίας για την εξιχνίαση της υπόθεσης αναφέρει ότι σε βάρος του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση ενώ η 38χρονη σύζυγος του κατηγορείται ως άμεση συνεργός της ανθρωποκτονίας. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Σητείας ενώ οι συλληφθέντες, με την σε βάρος τους δικογραφία θα οδηγηθούν, στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Λασιθίου.

Το θύμα Η κατάθεση-κλειδί Σημείο – κλειδί για την εξέλιξη των ερευνών αποτέλεσε η κατάθεση του 73χρονου κυνηγού που ήταν αυτόπτης μάρτυρας της δολοφονικής επίθεσης. «Ηταν περίπου 8.30 με 8:40 όταν καθόμουν σε ένα ύψωμα πάνω από τον επαρχιακό δρόμο Ιεράπετρας- Σητείας. Είδα το αυτοκίνητο του γιατρού να δέχεται τον πρώτο πυροβολισμό από έναν άγνωστο που ήταν κρυμμένος πίσω από αγριελιές» είπε ο μάρτυρας, όπως μετέδωσε η τοπική ιστοσελίδα fonien.gr. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του μάρτυρα, ο γιατρός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου από τον πυροβολισμό και το ΙΧ του έπεσε στην άκρη του δρόμου. «Ο γιατρός βγήκε έξω φωνάζοντας βοήθεια και ο δράστης τον πλησίασε και του έριξε από κοντά άλλους δύο πυροβολισμούς. Εγώ του φώναξα “φονιά, άτιμε, έφαγες τον άνθρωπο”. Εκείνος απομακρύνθηκε τρέχοντας προς τους ελαιώνες όπου μετά την έρευνα βρέθηκαν τα προσωπικά του αντικείμενα τα οποία ξεφορτώθηκε και άλλαξε ρούχα. Μετά μπήκε στο ΙΧ και απομακρύνθηκε με ταχύτητα στον περιφερειακό Μακρύ Γιαλού- Ιεράπετρας».

Ερωτικό το κίνητρο της δολοφονίας Πάντως, η αστυνομία εξ’ αρχής προσανατολιζόταν στο ενδεχόμενο το κίνητρο της δολοφονίας να είναι ερωτικό. Οι αρχές μάλιστα εκτιμούσαν ότι πρόκειται για ενέδρα θανάτου και απέρριπταν το ενδεχόμενο της ληστείας. Αντίθετα, στρέφονταν στο σενάριο ότι οι δράστες γνώριζαν ότι ο 62χρονος πήγαινε κάθε Σαββατοκύριακο στο Μακρύ Γυαλό για να εξετάσει ασθενείς του και άρα ήξεραν από πριν ότι θα περνούσε από το συγκεκριμένο σημείο. Αυτός ήταν και ο λόγος που ερευνούσαν τον στενό κύκλο του θύματος. Το χρονικό Ολα άρχισαν νωρίς το πρωί του Σαββάτου, όταν ο Χριστόδουλος Καλαντζάκης ταξίδευε με το αυτοκίνητό του από τη Σητεία προς τον Μακρύ Γυαλό με σκοπό να μεταβεί στο ιατρείο που διατηρεί στην περιοχή. Όταν ο γνωστός καρδιολόγος έφτασε στη θέση Πιλαλήματα του Κουτσουρά ο φερόμενος ως δράστης τον περίμενε και άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα εναντίον του. Ο Χριστόδουλος Καλαντζάκης βγήκε από το ΙΧ, με τον δράστη να τον πυροβολεί τέσσερις – τουλάχιστον – φορές. Η μία σφαίρα βρήκε τον γιατρό στο κεφάλι ενώ οι υπόλοιπες τρεις στην πλάτη. Το άψυχο σώμα του γνωστού καρδιολόγου βρήκαν εργαζόμενοι της καθαριότητας του δήμου Σητείας τους οποίους οδήγησε στο σημείο ο 73χρονος κυνηγός – αυτόπτης μάρτυρας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 62χρονος έχασε τη ζωή του ανήμερα των γενεθλίων του. Πληροφορίες αναφέρουν ήταν γνωστός κι αγαπητός στην τοπική κοινωνία που έχει υποστεί σοκ από την περίεργη αυτή υπόθεση.

