Οκτώβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Με νίκη και φανταστική εμφάνιση ξεκίνησε το πρωτάθλημα η ομάδα Κορασίδων του Αστέρα Γρεβενών. Τα «αστέρια» επικράτησαν με 3-0 σετ τον Αριστοτέλη Φλώρινας, παιγνίδι για την πρώτη αγωνιστική του τρίτου ομίλου του Πρωταθλήματος Κορασίδων της ένωσης σωματείων πετοσφαίρισης Μακεδονίας.

Το παιγνίδι έγινε στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης και το παρακολούθησε αρκετός κόσμος.

Αστέρας Γρεβενών – Αριστοτέλης Φλώρινας 3-0 (25-13, 25-4, 25-15). Βασιλική Τζιουβάρα, Ελευθερία Παναγιωτίδου, Γεωργία Πενλίδου Χριστίνα Κολύδα, Δανάη Τασιούλα, Δανάη Τριμήντζιου, Έφη Χατζηγεωργιάδου, Ιωάννα Αμανατιάδου, Ιφιγένεια Τριμήντζιου, Ευαγγελία Τσουκαλά.

Προπονητές: Χρήστος Χαντές-Σάκης Τσιμπέρης Αστέρας Γρεβενών

