Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Υλικά για 6 άτομα Για το κέικ 4 κουταλιές του γλυκού ξύσμα πορτοκάλι

1 κούπα φυσικό χυμό πορτοκάλι

1 και 3/4 κούπες αλεύρι για όλες τις χρήσεις

3/4 κουταλιά του γλυκού σόδα

3/4 κουταλιά του γλυκού μπέικιν πάουντερ

1/2 κούπα βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου

1 1/2 κούπα άχνη ζάχαρη

1 κούπα γιαούρτι

2 κουταλιές του γλυκού ζάχαρη

3-4 κουταλιές του γλυκού άγλυκο κακάο

5 κουταλιές του γλυκού γάλα

3 αυγά σε θερμοκρασία δωματίου, χωρισμένα τα ασπράδια από τους κρόκους

50 γραμμάρια ζάχαρη (για τα ασπράδια) Για το γλάσο σοκολάτας 90 γραμμάρια ανάλατο βούτυρο, κομμένο σε κύβους

150 γραμμάρια μαύρη σοκολάτα κουβερτούρα

½ κουταλιά της σούπας μέλι

½ κουταλιά της σούπας κονιάκ Εκτέλεση Για το κέικ Χτυπήστε στο κάδο του μίξερ σε υψηλή ταχύτητα τα ασπράδια με τη ζάχαρη σε σφικτή μαρέγκα. Αφού η μαρέγκα σφίξει μεταφέρετε το μείγμα σε ξεχωριστό μπολ για να ολοκληρώσετε τη συνταγή με τα υπόλοιπα υλικά. Σε ένα μπολ κοσκινίζετε το αλεύρι, προσθέτετε τη σόδα σε σκόνη, το μπέικιν πάουντερ και ανακατεύετε με ένα πιρούνι. Στον κάδο του μίξερ χτυπάτε για 3 λεπτά στη μεσαία ταχύτητα το βούτυρο με την ζάχαρη άχνη, μέχρι να αφρατέψει. Κατόπιν ρίχνετε τα κροκάδια σταδιακά ή όλα μαζί και ανακατεύετε πολύ καλά το μείγμα μέχρι να ενωθούν όλα τα υλικά μεταξύ τους. Χαμηλώνετε την ταχύτητα του μίξερ και προσθέτετε στο μείγμα με το αλεύρι σταδιακά το γιαούρτι, το χυμό πορτοκάλι καθώς συνεχίζετε το ανακάτεμα σε χαμηλή ταχύτητα. Στη συνέχεια ανακατεύετε τη μαρέγκα στο μείγμα κέικ διπλώνοντας απαλά με μια σπάτουλα. Σε ένα μπολ διαλύετε το κακάο με το γάλα και το ρίχνετε στο μείγμα. Βουτυρώνετε κι αλευρώνετε ελαφρώς μια στρογγυλή φόρμα. Ρίχνετε το μείγμα και ψήνετε το κέικ σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 55 με 60 λεπτά. Τέλος αφήνετε να κρυώσει 15 λεπτά και απλώνετε το γλάσο σοκολάτας. Για το γλάσο σοκολάτας Βάλτε το βούτυρο, τη σοκολάτα και το μέλι σε ένα μπολ και τοποθετήστε πάνω από μια κατσαρόλα με νερό που σιγοβράζει (μπεν μαρί). Ανακατεύετε μέχρι να λιώσει η σοκολάτα και αποσύρετε από την εστία. Προσθέτετε το κονιάκ και ανακατεύετε. newsbeast loading…

