Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Ο γενικός διευθυντής της Space X, ο «πολύς» Elon Musk, αποκάλυψε πρόσφατα σε συνέδριο αεροναυτικής τα επαναστατικά σχέδιά του για τον δραστικό περιορισμό του χρόνου των επίγειων ταξιδιών. Πλάι στα πλάνα του για ταξιδάκια σε Άρη και Σελήνη, ο Musk προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει τον ίδιο καινοτόμο πύραυλο για να μεταφέρει ανθρώπους σε προορισμούς πάνω στη Γη, λέγοντάς μας πως οποιαδήποτε απόσταση θα μπορεί να καλυφθεί σε λιγότερο από μία ώρα.



Στην πραγματικότητα δε, τα περισσότερα ταξιδάκια θα χρειάζονται μισή ή ακόμα και λιγότερη ώρα! Ο «σούπερ-πύραυλος» της SpaceX θα μεταφέρει ένα επιβατικό διαστημόπλοιο σε τροχιά γύρω από τη Γη, ρίχνοντας έτσι απόλυτα τους χρόνους που χρειάζονται οι ιπτάμενες μεταφορές. Το σκάφος θα επιστρέφει κατόπιν στη γήινη ατμόσφαιρα και θα προσγειώνεται σε δικές του εγκαταστάσεις στον προορισμό. Παρά το γεγονός ότι ακόμα τόσο ο πύραυλος όσο και το σκάφος είναι σε θεωρητικό επίπεδο, ο Musk αποκάλυψε πως η κατασκευή τους θα ξεκινήσει σε 6-9 μήνες. Ακόμα και βίντεο κυκλοφόρησε για να μας δείξει πώς θα δουλεύει το καινοτόμο σύστημα… Από τη Νέα Υόρκη μέχρι τη Σανγκάη δεν θα παίρνει πάνω από 39 λεπτά, όντας το ταχύτερο ταξίδι που είδε ποτέ ο άνθρωπος. Οι πλωτές πλατφόρμες είναι εξάλλου ο ίδιος τρόπος με τον οποίο δουλεύει ο πύραυλος Falcon 5 της Space X, κι έτσι έχουν την τεχνογνωσία για να πραγματοποιήσουν όσα μεγαλόστομα υπόσχονται.



Τα ταξίδια που υποσχέθηκε ο Elon περιλαμβάνουν τα Χονγκ Κονγκ-Σιγκαπούρη σε 22 λεπτά, Λονδίνο-Ντουμπάι (ή Νέα Υόρκη) σε 29 λεπτά και Λος Άντζελες-Τορόντο σε μόλις 24 λεπτά, αν και πρέπει να υπερπηδηθούν ακόμα πολλά εμπόδια. Γιατί παρά το γεγονός ότι ο Musk χρησιμοποίησε ως υπόσχεση τις 16 πετυχημένες προσγειώσεις του Falcon 5, όλες τους ήταν μη επανδρωμένες πτήσεις. Η προσγείωση ενός πυραύλου με 200 ανθρώπινες ψυχές είναι σαφώς κάτι ολότελα διαφορετικό… newsbeast loading…

