Οκτώβριος 8th, 2017 by Σταματίνα

Τις ευχές του Αλεξανδρινού και όλου του Αιγυπτιώτη Ελληνισμού απέστειλε η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας προς τον Προκαθήμενο του Παλαίφατου Πατριαρχείου κ. Θεόδωρο Β΄, που στις 9 Οκτωβρίου συμπληρώνει 13 ακριβώς χρόνια από την ημέρα που εξελέγη παμψηφεί στον ιεραποστολικό θρόνο του Αγίου και Αποστόλου Μάρκου, στις 9 Οκτωβρίου του 2004.



Η παροικία της Αλεξάνδρειας, που αποτελεί την καρδιά του Ελληνισμού εκεί όπου εδρεύει εδώ και 2.000 περίπου χρόνια το Δεύτερο τη τάξει της Ορθοδοξίας Πατριαρχείο και όλη η Κοινοτική Επιτροπή, διά μέσου του Προέδρου της κ. Εδμόνδου Κασιμάτη εύχεται στον Μακαριώτατο Πατριάρχη να έχει δύναμη Θεού στο δύσκολο έργο του. «Είμαστε στο πλευρό σας, Μακαριώτατε, ακολουθώντας το δικό σας παράδειγμα, που όπου και αν βρεθείτε, και στην ακροτελεύτια γωνιά της Αφρικής, κηρύσσετε Ελλάδα και Χριστιανισμό».



«Μέσα σε αυτήν την εποχή συρρίκνωσης του Ελληνισμού στη Χώρα του Νείλου, και με τις προσπάθειες που κάνουμε ως παροικία για να αναπτερώσουμε την εικόνα της παροικίας μας, ο λόγος σας είναι ένας Φάρος ελπίδας και αγάπης για όλους εμάς τους Αιγυπτιώτες», τονίζει στην επιστολή του ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Εδμόνδος Κασιμάτης. «Ο Θεός να στηρίζει το έργο σας», καταλήγει η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας. iefimerida loading…

