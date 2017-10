Οκτώβριος 8th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μετά από ένα συναρπαστικό παιγνίδι, η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Αστέρα Γρεβενών κατάφερε να επιβληθεί του Α.Σ.Ιωαννίνων (Α’2 Γυναικών) με 3-1 σετ. Το φιλικό παιγνίδι έγινε στο Δ.Α.Κ. Γρεβενών, σήμερα Κυριακή 8/10/2017 και το παρακολούθησε αρκετός φίλαθλος κόσμος, όπως επίσης και πολλά μέλη της Ακαδημίας Βόλεϊ του Αστέρα γεγονός που διαμόρφωσε μια πολύ όμορφη εικόνα στην κερκίδα. Πολλά συγχαρητήρια στους προπονητές και τις αθλήτριες του Αστέρα Γρεβενών, τόσο για την προσπάθεια που κατέβαλαν στο σημερινό παιγνίδι, όσο και για το πάθος και την διάθεση που παρουσιάζουν καθημερινά στις προπονήσεις. Αστέρας Γρεβενών

This entry was posted on Κυριακή, Οκτώβριος 8th, 2017 at 22:13 and is filed under ΑΘΛΗΤΙΚΑ, ΒΟΛΕΪ, ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.