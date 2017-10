Οκτώβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Στη… σέντρα, όπως προβλέπει ο νόμος, έβγαλε η ΑΑΔΕ τα φυσικά πρόσωπα- εκκρεμεί η νέα λίστα των νομικών προσώπων- που χρωστάνε στην εφορία πάνω από 150.000 ευρώ. Η λίστα είναι επικαιροποιημένη με στοιχεία ως τις 9 Αυγούστου και αριθμεί 6.225 φυσικά πρόσωπα. Συνολικά χρωστούν το ιλιγγιώδες ποσό των 19,7 δισ, ευρώ!



Από την ΑΑΔΕ διευκρινίζουν ότι η συγκεκριμένη λίστα επικαιροποιήθηκε μόνο ως προς την αφαίρεση φορολογούμενου που ρύθμισε τα χρέη του και σημειώνουν ότι επίκειται λίαν συντόμως νέα λίστα. Στην κατάσταση δεν περιλαμβάνονται οφειλές οι οποίες έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής, οι οφειλές για την καταβολή των οποίων έχει διαταχθεί αναστολή με δικαστική απόφαση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο αρθ.3 ΠΟΛ 1185/2011, οι οφειλές υπό δικαστική αμφισβήτηση καθώς και οι οφειλές αποβιωσάντων και πτωχών. Η άντληση των στοιχείων, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τα στοιχεία των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS όπως αυτά ενημερώνονται και συντηρούνται από τις Δ.Ο.Υ./ Τελωνεία σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική ΠΟΛ 1185/2011. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η ενημέρωση των βάσεων δεδομένων των Πληροφοριακών Συστημάτων TAXIS/ICIS από τις ΔΟΥ/Τελωνεία κατά την ημέρα άντλησης δεν ταυτίζεται με τα διαθέσιμα στις υπηρεσίες αυτές στοιχεία, τότε ενδεχομένως να μην υπάρχει ορθή αποτύπωση των ανά οφειλέτη αντλούμενων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Πώς βγαίνει κανείς από τη λίστα των μεγαλοοφειλετών Σύμφωνα με την παράγραφο 7 της Απόφασης 1185 του 2011, που ρυθμίζει το πώς και ποιος συμπεριλαμβάνεται στις λίστες των μεγαλοοφειλετών, δηλαδή όσων χρωστάνε πάνω από 150.000 ευρώ στην εφορία, προβλέπεται ειδική διαδικασία και για την διαγραφή οφειλετών. Συγκεκριμένα, άρση / διόρθωση δημοσιοποίησης, πραγματοποιείται κατόπιν αιτήματος του οφειλέτη, μέσω της αρμόδιας υπηρεσίας για την παρακολούθηση τμήματος ή όλης της δημοσιοποιημένης οφειλής, λόγω μερικής ή ολικής εξόφλησης, μερικής ή ολικής υπαγωγής του στις εξαιρέσεις ή για οποιοδήποτε άλλο νόμιμο λόγο που τελικά μεταβάλλει τη συνολική του οφειλή. Ποιες είναι οι εξαιρέσεις; α) οι οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί διευκόλυνση τμηματικής καταβολής ή έχουν υπαχθεί σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπροθέσμων οφειλών, για όσο χρόνο διαρκεί η διευκόλυνση ή η ρύθμιση και εφόσον ο οφειλέτης είναι συνεπής με τους όρους ισχύος τους

β) οι οφειλές για τις οποίες έχει χορηγηθεί αναστολή καταβολής με προσωρινή διαταγή, δικαστική απόφαση, πράξη διοικητικού οργάνου ή εκ του νόμου

γ) οι οφειλές που έχουν χαρακτηριστεί ανεπίδεκτες είσπραξης

δ) οι οφειλές αποβιωσάντων οφειλετών.



Η υπηρεσία που δέχεται το αίτημα, μετά από σχετική έρευνα και εξέταση των επικαλούμενων λόγων, κατά το μέρος της αρμοδιότητάς της και αφού διαπιστώσει την βασιμότητα αυτών και προβεί στις τυχόν απαιτούμενες ενέργειες για την ενημέρωση της βάσης δεδομένων του Πληροφοριακού Συστήματος, το διαβιβάζει σε περίπτωση θετικής εισήγησης στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων. Η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αντλεί εκ νέου συνολικά στοιχεία για το συγκεκριμένο οφειλέτη και εφόσον πράγματι συνολικά μεταβάλλεται το ποσό, προβαίνει στην άρση /διόρθωσή του. Η αρμόδια υπηρεσία για την παρακολούθηση τμήματος ή όλης της δημοσιοποιημένης οφειλής, δύναται, για τους ίδιους ως άνω λόγους και με την ίδια διαδικασία, να ενεργεί και αυτεπάγγελτα διαβιβάζοντας στη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων δικό της αίτημα. Δείτε όλη την λίστα με τους μεγαλοοφειλέτες iefimerida loading…

