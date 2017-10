Οκτώβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Τραγανό σνακ για όλες τις ώρες. Υλικά για 4 άτομα 2 μεγάλα καρότα αποφλοιωμένα

1 1/2 κουταλάκια του γλυκού ελαιόλαδο

αλάτι

Φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι Εκτέλεση Ζεσταίνετε το φούρνο στους 180 βαθμούς. Κόβετε με τον αποφλοιωτή τα καρότα κατά μήκος σε λεπτές λωρίδες. Τοποθετείτε τις λωρίδες καρότου σε ένα μέτριο μπολ, προσθέτετε το λάδι, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύετε με τα χέρια. Βάζετε τις λωρίδες σε 2 λαδόκολλες. Ψήνετε έως ότου οι άκρες των τσιπ αρχίζουν να ροδίσουν, περίπου 6 έως 8 λεπτά το περισσότερο. Όταν ψηθούν τα αφήνετε για 3 λεπτά να κρυώσουν και σερβίρετε προαιρετικά με μαγιονέζα, άνηθο και λεμόνι. newsbeast loading…

