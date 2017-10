Οκτώβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Στο εργοστάσιο της Škoda Auto Kvasiny, το 20ό εκατομμυριοστό αυτοκίνητο της εταιρείας κύλισε από τη γραμμή παραγωγής. Το αυτοκίνητο ορόσημο είναι ένα Karoq, το οποίο υπογραμμίζει την ανάπτυξη της τσέχικης μάρκας, η οποία ήταν αξιοσημείωτη, ιδιαίτερα από τότε που έγινε μέλος του ομίλου VW το 1991. Η Škoda είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές αυτοκινήτων στον κόσμο, με την ιστορία της να ξεκινά το 1905, όταν η εταιρεία ξεκίνησε την παραγωγή αυτοκινήτων στο Mladá Boleslav με το Voiturette A το οποίο δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε από τους ιδρυτές της εταιρείας Laurin και Klement. Από τότε παρήγαγε 20 εκατομμύρια οχήματα στα εργοστάσιά της σε όλο τον κόσμο.



Με τη στρατηγική του 2025, η Škoda εφαρμόζει την ηλεκτροκίνηση στη γκάμα των μοντέλων της προσφέροντας πέντε αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα σε διάφορες κατηγορίες έως το 2025, ενώ με το Vision E παρουσίασε το όραμά της για ηλεκτρική και αυτόνομη οδήγηση στην Έκθεση της Φρανκφούρτης. Η εξέλιξη της φίρμας ήταν ραγδαία από το 1991 όταν αγοράστηκε από την VW και σήμερα διαθέτει σήμερα επτά μοντέλα και περισσότερες από 40 παραλλαγές τους. Όλα αυτά κατασκευάζονται σε συνολικά 15 εργοστάσια σε οκτώ χώρες. Από το 1991 έχουν επενδυθεί περισσότερα από 300 εκατομμύρια τσέχικες κορώνες σε παραγωγικές διαδικασίες και εργοστάσια μόνο στην Τσέχικη Δημοκρατία.



Το 2014, η Škoda παρήγαγε για πρώτη φορά περισσότερα από ένα εκατομμύριο οχήματα σε ένα ημερολογιακό έτος, ενώ τον Δεκέμβριο του 2016, το 19εκατομμυριοστό αυτοκίνητο της μάρκας πέρασε τη γραμμή παραγωγής στο κεντρικό εργοστάσιο της Mlada Boleslav. Τα επόμενα χρόνια θα συνεχιστεί η αναπτυξιακή στρατηγική με βασικό άξονα επικοινωνίας τη νέα καμπάνια των SUV που ξεκίνησε πέρυσι. Το τελευταίο μοντέλο το Karoq, που θα λανσαριστεί στις Ευρωπαικές αγορές θα στα τέλη Οκτωβρίου 2017, ενώ στην Ελλάδα αναμένεται στις αρχές του 2018. newsbeast loading…

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 7th, 2017 at 22:43 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.