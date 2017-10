Οκτώβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Κι ενώ τα φρούτα είναι η πιο υγιεινή επιλογή για ένα γρήγορο σνακ, πολλά από αυτά είναι πλούσια σε θερμίδες και σάκχαρα. Εκτός από αυτά τα δύο. Άλλοι τα προτιμούν στο πρωινό τους, άλλοι ακριβώς μετά το φαγητό και άλλοι το απόγευμα σαν σνακ. Τα φρούτα όποια ώρα της ημέρας κι αν καταναλωθούν δίνουν στον οργανισμό ένα πλήθος από θρεπτικά συστατικά, βιταμίνες και φυτικές ινέα που είναι απαραίτητα για τη σωστή λειτουργία του.



Ο χειμώνας είναι εξίσου πλούσιος με το καλοκαίρι σε φρούτα: μήλα, ακτινίδια, γκρέιπφρουτ, πορτοκάλια, ρόδια, μπανάνες, κυδώνια, κλημεντίνες, λωτοί είναι μόνο μερικές από τις επιλογές που έχουμε όταν η θερμοκρασία πέφτει και οι οποίες μπορούν να μας «γλυκάνουν» είτε σκέτες, είτε μέσα σε αλμυρές και γλυκές συνταγές. Τις προάλλες σας αποκαλύψαμε το φρούτο με τις λιγότερες θερμίδες. Ποια όμως είναι προτιμότερο να καταναλώνετε πιο συχνά αν προσέχετε το ζάχαρό σας ή βρίσκεστε σε δίαιτα;



O λόγος για τα μήλα και τα πορτοκάλια ! Ένα μεγάλο μήλο (βάρους 220 γρ περίπου) περιέχει 23 γρ. σάκχαρα και 116 θερμίδες. Μάλιστα, οι διαλυτές ίνες που περιέχει (πηκτίνη), βοηθούν στη ρύθμιση του ζαχάρου στο αίμα, γι’ αυτό και κάνει καλό και σε όσους πάσχουν από διαβήτη. Συνιστάται να το τρώμε με τη φλούδα (αφού το πλύνουμε πολύ καλά) γιατί εκεί βρίσκονται οι φυτικές ίνες ενώ με αυτό τον τρόπο κατανάλωσης κάνει ακόμα περισσότερο καλό και στα δόντια, προστατεύοντας από την ουλίτιδα. Το, πλούσιο σε βιταμίνη C και ασβέστιο, πορτοκάλι και πιο συγκεκριμένα ένα μεγάλο (270 γρ.) περιέχει 23 γρ. σάκχαρα και 132 θερμίδες. Οι ευεργετικές του δράσεις επεκτείνονται στην πρόληψη του διαβήτη, τουκαταρράκτη, της αρθρίτιδας, της παχυσαρκίας και του εκφυλισμού της ωχράς κηλίδας του ματιού που είναι η σημαντικότερη αιτία τύφλωσης στους ηλικιωμένους. Mάλιστα οι ειδικοί συνιστούν να τρώμε ολόκληρο το φρούτο και όχι να περιοριζόμαστε στο χυμό του. bovary loading…

