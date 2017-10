Οκτώβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου Θέμα 1ο Συμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία για τους ΧΧΙΙΙ Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες «PYEONGCHANG 2018» Θέμα 2ο Έγκριση Συμφώνου Συνεργασίας για την Οργάνωση και Λειτουργία του Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης “Γενέτειρα της ΤΗΘΥΟΣ” με Συντονιστή Φορέα την Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ και υποβολή Πρότασης ένταξής του στο Δίκτυο ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ της UNESCO Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης Θέμα 3ο Έγκριση του κανονισμού για τη χορήγηση θέσεων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ, Ειδικών Κατηγοριών κ.α., σύμφωνα με απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Θέμα 4ο Κατάργηση θέσεων των κενωθέντων περιπτέρων της Δημοτικής Κοινότητας Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Θέμα 5ο Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών “Οπωροκηπευτικά” στον Αθανάσιο Σιούμπουρα του Ευαγγέλου Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών Θέμα 6ο Απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε πάροδο της 13ης Οκτωβρίου στην πόλη των Γρεβενών, σύμφωνα με απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών Θέμα 7ο Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών Θέμα 8ο Έγκριση του 24ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Θέμα 9ο Έγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Θέμα 10ο Έγκριση του 26ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Θέμα 11ο Έκτακτη επιχορήγηση 55.000,00€ στο Νομικό Πρόσωπο του Δήμου Γρεβενών με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αθλητισμού” Θέμα 12ο Έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευσης (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετών στη Θεσσαλονίκη για τη συμμετοχή τους στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΔΙΠΕ. Θέμα 13ο Έγκριση μετακίνησης και έγκριση καταβολής εξόδων κίνησης και δέσμευση (διάθεση) πίστωσης για μετακίνηση αιρετού στη Θεσσαλονίκη για συμμετοχή σε διημερίδα του Ελεγκτικού Συνεδρίου Θέμα 14ο Έγκριση μετακίνησης αντιπροσωπείας του Δήμου στην Ισλανδία στα πλαίσια του Υποέργου 9 “Διμερείς Σχέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με Δότριες Χώρες για θέματα ΑΠΕ στο πλαίσιο του ΧΜ ΕΟΧ 2009-14/GR-03” – Πράξη: “Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής “Κοινότητας” Γρεβενών” Θέμα 15ο Τροποποίηση της αριθμ. 301/2017 απόφασης του Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών σχετικά με “Εκμίσθωση Δημοτικής Έκτασης εμβαδού 4.140,00 τ.μ. στη θέση “Δερβένι” Γρεβενών (αίτημα της Εταιρεία Γάκης Κατασκευαστική Ο.Ε.) Θέμα 16ο Έγκριση δαπανών των εργασιών που έγιναν στο υπ’ αριθμ. 3 Δημοτικό Κατάστημα της Τ.Κ. Περιβολίου από το μισθωτή και συμψηφισμός με μισθώματα – Εξέταση αιτήματος για εκτέλεση συμπληρωματικών εργασιών για την εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος Θέμα 17ο Παράταση προθεσμίας έκδοσης οικοδομικής άδειας σε οικόπεδα που εκποιήθηκαν στην επέκταση του οικισμού Μεσολουρίου του Δήμου Γρεβενών (αιτήματα των Δημητρίου Τριανταφύλλου και Παναγιώτη Γεωργίου) Θέμα 18ο Ανανέωση (παράταση) της προγραμματικής σύμβασης που αφορά την παραχώρηση χρήσης οικήματος της Μαθητικής Εστίας Γρεβενών (αίτημα του “Κέντρου Πρόληψης από Εξαρτησιογόνες ουσίες Νομού Γρεβενών”) Θέμα 19ο Επικαιροποίηση – τροποποίηση της αριθμ. 339/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Γρεβενών αναφορικά με την παραχώρηση χρήσης χώρων της Μαθητικής Εστίας (Αίτημα Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας) Θέμα 20ο Καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο: “Μίσθωση μηχανήματος για την συλλογή και μεταφορά στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών”

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων Θέμα 21ο Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Δήμου Γρεβενών με αντικείμενο “Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης σχολικού κτιρίου ΕΠΑΛ Δήμου Γρεβενών” Θέμα 22ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)” Θέμα 23ο Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου “Οικιστική ανάπλαση Τοπικής Κοινότητας Καληράχης Δημοτικής Ενότητας Αγίου Κοσμά” Θέμα 24ο Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “ Διαγραμμίσεις δημοτικών οδών δυτικού τμήματος του Δήμου (έτους 2015)” Θέμα 25ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Δημοτική οδοποιία Δ. Γόργιανης” (Α.Μ. 197/2009) Θέμα 26ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Κατασκευή συντήρηση αποδυτηρίων γηπέδων Δ. Γρεβενών έτους 2010” (Α.Μ. 30/2010) Θέμα 27ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Βελτίωση υπόβασης οδών νοτίου τμήματος του Δήμου” (Α.Μ. 19/2014) Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αχιλλέας Πασχαγιαννίδης

