Οκτώβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Προβλήματα φαίνεται να αντιμετωπίζει και πάλι η Apple, καθώς όλο και πληθαίνουν οι αναφορές για iPhone 8 Plus που ανοίγουν στα δύο. Μάλιστα περιστατικό έχει σημειωθεί και στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα, όλοι οι χρήστες ανέφεραν πως χωρίς να έχουν κάνει κάτι, τα κινητά τους άνοιξαν στα δύο εξαιτίας της μπαταρίας που «έσκασε».



Σύμφωνα με άρθρο που δημοσιεύει ο Guardian, παρόμοια περιστατικά έχουν σημειωθεί σε Ιαπωνία, Ταϊβάν, Καναδά και Ελλάδα. Μάλιστα, στην χώρα μας ο κάτοχος του iPhone ανέφερε πως αφού αγόρασε την συσκευή και την ξεπακέταρε, την άφησε όλο το βράδυ να φορτίσει και το πρωί την βρήκε ανοιγμένη στα δύο με την οθόνη να έχει ξεκολλήσει από την υπόλοιπη συσκευή. Σύμφωνα με το βρετανικό μέσο, το γεγονός ότι υπάρχουν μέχρι στιγμής 8 περιστατικά που έχουν ακριβώς το ίδιο πρόβλημα σημαίνει πως μπορεί να μην είναι απλά μία κακή παρτίδα από iPhone 8 Plus.



Μπορεί βέβαια οι παραπάνω ζημιές να οφείλονται και στη κακή μεταφορά των συσκευών, αλλά σίγουρα δεν είναι η πρώτη φορά που η Apple αντιμετωπίζει τέτοια προβλήματα, καθώς υπήρχαν ελαττωματικές συσκευές και στο iPhone 6. iefimerida loading…

