Οκτώβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Στην είσοδο του AfD και των Φιλελευθέρων αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό η αισθητή μείωση του ποσοστού (μόλις 31%) των γυναικών που συμμετέχουν στη νέα γερμανική βουλή.



Όταν το 1919 οι Γερμανίδες αποκτούσαν δικαίωμα ψήφου, ούτε οι πιο αισιόδοξες φεμινίστριες της εποχής δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι μια γυναίκα θα γίνονταν κάποτε καγκελάριος. Λιγότερο από ένα αιώνα αργότερα το όνειρο αυτό έγινε πραγματικότητα. Όμως η νέα γερμανική βουλή που θα συσταθεί σε σώμα στις 24 Οκτωβρίου, έχει τις λιγότερες γυναίκες βουλευτές εδώ και σχεδόν 20 χρόνια. Τα έξι κόμματα της νέας βουλής αριθμούν συνολικά 706 βουλευτές, από τους οποίους μόλις 218 είναι γυναίκες, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 31%. Η δραματική μείωση κατά 6% σε σύγκριση με την παλιά βουλή οφείλεται εν πολλοίς σε δύο κόμματα: την Εναλλακτική για τη Γερμανία και τους Φιλελευθέρους. Από τις 62 έδρες των Φιλελευθέρων 18 καταλαμβάνονται από γυναίκες, ενώ στο AfD μόλις 11 από τους συνολικά 94 βουλευτές, που εξελέγησαν στις πρόσφατες εκλογές, είναι γυναίκες. Η Χέλγκα Λούκοσατ, επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας για τις Γυναίκες στην πολιτική και την οικονομία (EAF) θεωρεί ανησυχητικά, τόσο τη μείωση του αριθμού των γυναικών βουλευτών, όσο και την είσοδο ενός ακραίου λαϊκιστικού ακροδεξιού κόμματος στην γερμανική βουλή: «Πρόκειται αδιαμφισβήτητα για πλήγμα όταν για πρώτη φορά από την γερμανική επανένωση εισέρχεται στη βουλή ένα κόμμα με υπερσυντηρητικές θέσεις και όσον αφορά την ισοτιμία των δύο φύλων. Ας μην ξεχνάμε ότι το AfD δεν ψηφίζεται ως επί το πλείστον από άνδρες, αλλά ότι εκπροσωπείται κυρίως από αυτούς». Ζητούμενο η ποσόστωση;

Ρίχνοντας μια ματιά στα άλλα κόμματα της νέας βουλής διαπιστώνουμε ότι ούτε οι Συντηρητικοί της Άνγκελας Μέρκελ αποτελούν λαμπρό παράδειγμα. Από τους συνολικά 246 βουλευτές μόνο 49 είναι γυναίκες. Σε αντίθεση σε Σοσιαλδημοκράτες, Αριστερά και Πράσινους οι γυναίκες ξεπερνούν το 40% λόγω ποσόστωσης, η οποία στους Πράσινους ισχύει εδώ και σχεδόν 30 χρόνια.



Από την πλευρά τους οι Συντηρητικοί απορρίπτουν μεν την ποσόστωση, όπως άλλωστε και οι Φιλελεύθεροι και το AfD, προβλέπουν ωστόσο ένα μη δεσμευτικό κατώτατο όριο 30% γυναικών στην κοινοβουλευτική ομάδα. Στη νέα Βουλή όμως, οι γυναίκες στα έδρανα των Συντηρητικών θα είναι πολύ λιγότερες. Για την απερχόμενη υπουργό Οικογενειακών Ζητημάτων Καταρίνα Μπάρλεϊ είναι προφανώς απαραίτητη μια ρύθμιση, που προβλέπει ίσο αριθμό υποψηφιοτήτων ανδρών και γυναικών για τη βουλή. Μιλώντας στο αγγλικό πρόγραμμα της DW η σοσιαλδημοκράτης υπουργός τόνισε: «Δυστυχώς δεν υπάρχει διαφορετικός τρόπος. Από τη στιγμή που τα κόμματα δεν εισάγουν οικειοθελώς μια ποσόστωση θα πρέπει να εξεταστεί ένας νόμος, όπως ισχύει στη Γαλλία από το 2000, που αναγκάζει τα κόμματα να έχουν ίδιο αριθμό υποψηφίων ανδρών και γυναικών». Deutsche Welle loading…

