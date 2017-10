Οκτώβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Το μεγαλύτερο και πιο εξελιγμένο διαστημικό τηλεσκόπιο που θα έχει υπάρξει ποτέ, το «Τζέιμς Γουέμπ» (James Webb), θα καθυστερήσει κι άλλο όπως ανακοίνωσε η NASA. Ο διάδοχος του τηλεσκοπίου «Χαμπλ» (Hubble), το υπό κατασκευή εδώ και χρόνια διαστημικό τηλεσκόπιο δεν θα εκτοξευθεί ακόμη.



Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) ανακοίνωσε ότι η εκτόξευσή του, που είχε προγραμματισθεί για τον Οκτώβριο του 2018 (ύστερα από ήδη αρκετές προηγούμενες αναβολές), τώρα μετατίθεται για την άνοιξη του 2019. Το λεγόμενο «παράθυρο εκτόξευσης» διαρκεί μεταξύ του Μαρτίου και του Ιουνίου του 2019 όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Στο πλαίσιο της συνεργασίας της NASA με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA), το κόστους 8,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων νέο τηλεσκόπιο, που αρχικά αναμενόταν να εκτοξευθεί το 2010, θα μεταφερθεί από έναν ευρωπαϊκό πύραυλο Arian 5 στο λεγόμενο σημείο «Λαγκράνζ 2», σε απόσταση περίπου 1,5 εκατ. χλμ. από τη Γη. Αντίθετα με το Hubble, που βρίσκεται πολύ πιο κοντά, το James Webb θα είναι πολύ μακριά για να επιδιορθωθεί από αστροναύτες του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, αν παρουσιάσει κάποια βλάβη. Γι’ αυτό, οι σχετικές δοκιμές των εξαρτημάτων του στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον της NASA στο Χιούστον του Τέξας προχωρούν τόσο αργά, ώστε να διασφαλισθεί ότι κάτι δεν θα πάει στραβά.



Το διαμέτρου 6,5 μέτρων υπέρυθρο τηλεσκόπιο θα προσφέρει νέες μεγάλες δυνατότητες σε χιλιάδες αστρονόμους σε όλο τον κόσμο για να μελετήσουν μια μεγάλη γκάμα αστρονομικών και αστροφυσικών φαινομένων: από τα άστρα και τους γαλαξίες του αρχέγονου σύμπαντος έως τις ατμόσφαιρες κοντινών εξωπλανητών. newsbeast loading…

