Οκτώβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Οι ιώσεις του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος έχουν έξαρση το φθινόπωρο όταν ανοίγουν τα σχολεία και οι παιδικοί σταθμοί. Είναι συνήθως μικρής διάρκειας και βαρύτητας και σπάνια ανησυχούν τους γονείς και τον γιατρό. Οι ιοί που προκαλούν τις εποχιακές λοιμώξεις είναι ο ιός της γρίπης, παραγρίπης, ρινο-ιοί, κορόνα-ιοί και άλλοι.



Συμπτώματα

Τα συμπτώματα των εποχιακών ιώσεων ποικίλλουν:

καταρροή (συνάχι) ή μπούκωμα μύτης

φτάρνισμα

ερεθισμός ή πόνος λαιμού

βήχας με ή χωρίς πυρετό.

Η γενική κατάσταση του παιδιού είναι καλή, αλλά κουράζεται πιο εύκολα κυρίως όταν έχει πυρετό.



Αντιμετώπιση

Οι φθινοπωρινές ιώσεις του αναπνευστικού συνήθως δεν χρειάζονται ειδική θεραπεία γιατί περνάνε μόνες τους χωρίς φάρμακα. Συνιστούμε υγρά, χυμούς, καλό φαγητό και ύπνο. Αν υπάρχει πυρετός, δίνουμε αντιπυρετικά. Αν τα συμπτώματα επιμείνουν πάνω από 72 ώρες πρέπει το παιδί να εξεταστεί από παιδίατρο. Αν όμως, η γενική κατάσταση του παιδιού δεν είναι καλή, τότε πρέπει σύντομα να εξεταστεί από τον παιδίατρο του γιατί ίσως πάσχει από μικροβιακή κι όχι ιογενή λοίμωξη, οπότε και χρειάζεται εξετάσεις και αντιβίωση. Η μετάδοση της ίωσης διευκολύνεται από ορισμένες καιρικές συνθήκες σχετιζόμενες με την θερμοκρασία, υγρασία, ρύπανση αλλά κυρίως από τον συγχρωτισμό των παιδιών στα σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς. Ο ιός μεταδίδεται από το ένα παιδί στο άλλο μέσω σταγονιδίων που εσωκλείουν τον ιό και υπάρχουν στα σάλια, μύξες, βήχα, χέρια. Επομένως, η προφύλαξη, για να μην κολλήσουν άλλα άτομα στο περιβάλλον, περιλαμβάνει καλό πλύσιμο των χεριών, κι αν είναι δυνατόν, να βάλει το παιδί το χέρι του μπροστά στο στόμα και την μύτη όταν φταρνίζεται η βήχει ώστε να μην μεταδίδονται σταγονίδια στα τριγύρω άτομα και πλύσιμο των χεριών μετά. Αν υπάρχει βρέφος στην οικογένεια του παιδιού που έχει ίωση του ανώτερου αναπνευστικού, θα πρέπει το παιδί με τα συμπτώματα να φοράει μάσκα που καλύπτει τη μύτη και το στόμα για να μη μεταδοθεί η ίωση στο βρέφος. Εκτός από άλλα παιδιά στο περιβάλλον, το άρρωστο παιδί μπορεί να κολλήσει την ίωση στους γονείς του ή άλλους ενήλικες, κάτι που συμβαίνει συχνά. Εδώ πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε περίπτωση που υπάρχει εγκυμονούσα στο περιβάλλον του παιδιού. Αν οι ιώσεις σε ένα παιδί είναι πολύ συχνές, και ενώ γίνεται τελείως καλά από την μία ίωση μετά από μερικές μέρες η 2-3 εβδομάδες κολλάει καινούργια ίωση, τότε πρέπει να εξεταστεί αν το παιδί έχει κάποια ευαισθησία που διευκολύνει τις συχνές ιώσεις. Η ευαισθησία αυτή μπορεί να σχετίζεται με το αμυντικό σύστημα η ακεραιότητα του οποίου εξασφαλίζει την υγεία παιδιών και μεγάλων. Προβλήματα του αμυντικού συστήματος μπορεί να είναι η καθυστερημένη ωρίμανση του, η υπεραντίδραση του σε διάφορα εξωτερικά η άλλα ερεθίσματα που όμως μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά εφόσον γίνει η σωστή διάγνωση. Αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν παιδιά που παρουσιάζουν πυρετό και πονόλαιμο κάθε μήνα περίπου. Τα αίτια για ένα τέτοιο σύνδρομο είναι αρκετά. Τα περισσότερα όμως αίτια είναι απλά και μπορούν να αντιμετωπιστούν με επιτυχία. Αυτά τα παιδιά πρέπει να διερευνηθούν από τον παιδίατρο τους η κάποιον ειδικό αν κριθεί απαραίτητο. Συμπερασματικά, οι φθινοπωρινές ιώσεις του ανώτερου αναπνευστικού στα παιδιά είναι κατά κανόνα αθώες και θεραπεύονται μόνες τους με απλή υποστήριξη του παιδιού με αρκετά υγρά, χυμούς, καλό φαγητό και ύπνο και αντιπυρετικά σε περίπτωση πυρετού.

Αν όμως είναι πολύ συχνές στο ίδιο παιδί, τότε πρέπει να διερευνηθεί τυχόν ευαισθησία του παιδιού σε ιώσεις και ν’ αντιμετωπιστεί ανάλογα, ώστε το παιδί να απολαμβάνει υγεία και φυσιολογική ζωή στο σπίτι και το σχολείο του. Το Τμήμα Αναπνευστικών – Αλλεργικών – Ανοσολογικών Νοσημάτων του Παίδων ΜΗΤΕΡΑ παρέχει την πιο ολοκληρωμένη διαγνωστική προσέγγιση και αντιμετώπιση ασθενών με αναπνευστικά προβλήματα και αλλεργικό ή μη αλλεργικό υπόστρωμα, όπως το άσθμα, οι υποτροπιάζουσες βρογχίτιδες, οι υποτροπιάζουσες πνευμονίες, ο χρόνιος βήχας, οι βρογχεκτασίες, οι συγγενείς ανωμαλίες του αναπνευστικού, η πνευμονοπάθεια της προωρότητας, οι διάμεσες πνευμονοπάθειες κ.ά. iefimerida loading…

