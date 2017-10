Οκτώβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Αξιοποίησε το «δώρο» του Βελγίου

Η Ελλάδα έκανε το καθήκον της, αξιοποίησε το δώρο του Βελγίου και με τη νίκη της στο ΓΣΠ της Λευκωσίας επί της Κύπρου (2-1), επανήλθε στην 2η θέση του 8ου ομίλου και μία αγωνιστική πριν το φινάλε των προκριματικών του Μουντιάλ 2018 διατήρησε «ζωντανές» τις ελπίδες της για να βρεθεί στα μπαράζ πρόκρισης του ερχόμενου Νοεμβρίου. Ο Σωτηρίου στο 18΄ έβαλε μπροστά στο σκορ του γηπεδούχους, αλλά στο 24΄ και 26΄ οι Μήτρογλου, Τζιόλης έφεραν τα πάνω κάτω στην αναμέτρηση. Στον πρώτο από τους δύο «τελικούς» που είχε να δώσει σε διάστημα τεσσάρων ημερών, η ελληνική ομάδα αποδείχθηκε απόλυτα συνεπής στο στόχο της και παρότι βρέθηκε νωρίς πίσω στο σκορ αντέδρασε άμεσα και έφερε τα πάνω κάτω μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτό που απομένει είναι να νικήσει και το βράδυ της προσεχούς Τρίτης (10/10) το Γιβραλτάρ επί ελληνικού εδάφους και να περιμένει τα αποτελέσματα των άλλων ομίλων για να δει εάν θα βρεθεί στα μπαράζ ή, όχι (ως χειρότερη δεύτερη). Το κακό ξεκίνημα που είχε η «γαλανόλευκη» στην Κύπρο έδωσε τη δυνατότητα στους γηπεδούχους να προηγηθούν στο 18΄ με τον Πιέρο Σωτηρίου. Η Ελλάδα όχι μόνο αντέδρασε άμεσα, με το πλασέ του Μήτρογλου στο 24΄(1-1), αλλά κατάφερε στο 26΄ με την κεφαλιά του Τζιόλη να πάρει και το προβάδισμα, ανατρέποντας εντελώς τα δεδομένα του αγώνα. Στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους η Ελλάδα επιδίωξε να «καθαρίσει» το ματς με τρίτο γκολ, έφτασε δύο φορές κοντά στην επιτυχία, στο 48΄ με την κεφαλιά (άουτ) του αμαρκάριστου Τοροσίδη και στο 51΄ με το αδύναμο τελείωμα του Μήτρογλου απέναντι από τον Παναγή.

Η κορυφαία ευκαιρία της «γαλανόλευκης» σημειώθηκε στο 57΄ με το δοκάρι να μην επιτρέπει στον Μάνταλο να πανηγυρίσει. Μετά το 60΄ ο ρυθμός της ελληνικής ομάδας έπεσε κατακόρυφα, γεγονός που έφερε τους Κύπριους πιο κοντά στην περιοχή του Καρνέζη, ωστόσο, οι παίκτες του Σιμόν ήταν εντελώς ακίνδυνοι. Χωρίς να… ιδρώσει ιδιαίτερα η Εθνική πήρε το «τρίποντο» και συνεχίζει να ελπίζει… Διαιτητής: Αλμπέρτο Μαγένκο (Ισπανία) Κίτρινες: Λαμπάν – Δώνης, Σάμαρης ΚΥΠΡΟΣ (Σιμόν): Παναγή, Δημητρίου, Κατελάρης, Λαΐφης, Αντωνιάδης (60΄ Αλεξάνδρου), Αρτυματάς, Λαμπάν, Κυριάκου, Κάστανος (79΄ Οικονομίδης), Μαργκάσα (86΄ Μυτίδης), Σωτηρίου ΕΛΛΑΔΑ (Σκίμπε): Καρνέζης, Τοροσίδης (69΄ Ρέτσος), Μανωλάς, Παπασταθόπουλος, Τζαβέλλας, Ζέκα, Τζιόλης, Μάνταλος, Φορτούνης (75΄ Δώνης), Σταφυλίδης, Μήτρογλου (89΄ Σάμαρης). Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ της 9ης αγωνιστικής: 1ος όμιλος

Σουηδία-Λουξεμβούργο 8-0

(10΄,67΄πεν. Γκράνκβιστ, 18΄,37΄,54΄,71΄ Μπεργκ, 60΄ Λούστινγκ, 76΄ Τοϊβόνεν) Βουλγαρία-Γαλλία 0-1

(3΄ Ματουϊντί) Λευκορωσία-Ολλανδία 1-3

(55΄ Βολόντικο – 24΄ Πρόπερ, 84΄πεν. Ρόμπεν, 90΄+3 Ντεπάι)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Γαλλία 9 6-2-1 16-5 20

Σουηδία 9 5-1-2 26-7 19

Ολλανδία 9 5-1-3 19-12 16

Βουλγαρία 9 4-0-5 13-18 12

Λουξεμβούργο 9 1-2-6 7-25 5

Λευκορωσία 9 1-2-6 5-19 5 2ος όμιλος

Νήσοι Φαρόε-Λετονία 0-0 Ελβετία-Ουγγαρία 5-2

(18΄ Τσάκα, 20΄ Φρέι, 44΄,49΄ Ζούμπερ, 83΄ Λιχτστάινερ – 59΄ Γκούζμικς, 89΄ Ουγκράι) Ανδόρα-Πορτογαλία 0-2

(63΄ Ρονάλντο, 86΄ Αντρέ Σίλβα)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Ελβετία 9 9-0-0 23-5 27

Πορτογαλία 9 8-0-1 30-4 24

Ουγγαρία 9 3-1-5 13-14 10

Νήσοι Φαρόε 9 2-3-4 4-15 9

Ανδόρα 9 1-1-7 2-19 4

Λετονία 9 1-1-7 3-18 4 3ος όμιλος

Αζερμπαϊτζάν-Τσεχία 1-2

(55΄πεν. Ισμαΐλοφ – 35΄ Κόπιτς, 66΄ Μπάρακ) Σαν Μαρίνο-Νορβηγία 0-8

(8΄ Χένρικσεν, 15΄πεν, 17΄ Κινγκ, 40΄,48΄,69΄ Ελιουνούσι, 59΄ Σέλνες, 87΄ Λίνες) Β.Ιρλανδία-Γερμανία 1-3

(90΄+3 Ματζένις – 2΄ Ρούντι, 21΄ Βάγκνερ, 86΄ Κίμιχ) Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Γερμανία 9 9-0-0 38-3 27

Β. Ιρλανδία 9 6-1-2 17-5 19

Τσεχία 9 3-3-3 12-10 12

Αζερμπαϊτζάν 9 3-1-5 9-14 10

Νορβηγία 9 3-1-5 16-16 10

Σαν Μαρίνο 9 0-0-9 2-46 0 4ος όμιλος

Γεωργία-Ουαλία 0-1

(49΄ Λόρενς) ΕΪΡΕ-Μολδαβία 2-0

(2΄,19΄ Μέρφι) Αυστρία-Σερβία 3-2

(25΄ Μπουργκστάλερ, 76΄,90΄ Αρναούτοβιτς – 11΄ Μιλιβόγεβιτς, 83΄ Μάτιτς)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Σερβία 9 5-3-1 19-10 18

Ουαλία 9 4-5-0 13-5 17

ΕΊΡΕ 9 4-4-1 11-6 16

Αυστρία 9 3-3-3 13-12 12

Γεωργία 9 0-5-4 8-13 5

Μολδαβία 9 0-2-7 4-22 2 5ος όμιλος

Αρμενία-Πολωνία 1-6

(39΄ Χαμπαρτζουμιάν – 2΄ Γκροσίτσκι, 18΄,25΄,64΄ Λεβαντόφσκι, 58΄ Μπλαστζικόφσκι, 89΄ Βόλσκι) Μαυροβούνιο-Δανία 0-1

(16΄ Έρικσεν) Ρουμανία-Καζακστάν 3-1

(33΄,38΄πεν. Μπουντέσκου, 73΄ Κεσερού – 82΄ Τούρισμπεκ)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Πολωνία 9 7-1-1 24-12 22

Δανία 9 6-1-2 19-7 19

Μαυροβούνιο 9 5-1-3 17-8 16

Ρουμανία 9 3-3-3 11-9 12

Αρμενία 9 2-0-7 9-25 6

Καζακστάν 9 0-2-7 5-25 2 6ος όμιλος

Αγγλία-Σλοβενία 1-0

(90΄+4 Κέιν) Σκοτία-Σλοβακία 1-0

(89΄ Μάρτιν) Μάλτα-Λιθουανία 1-1

(23΄ Αγκιους – 53΄ Σλίβκα)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Αγγλία 9 7-2-0 17-3 23

Σκωτία 9 5-2-2 15-10 17

Σλοβακία 9 5-0-4 14-7 15

Σλοβενία 9 4-2-3 10-5 14

Λιθουανία 9 1-3-5 7-19 6

Μάλτα 9 0-1-8 3-20 1



7ος όμιλος

Ιταλία-ΠΓΔΜ 1-1

(40΄ Κιελίνι – 77΄ Τραϊκόφσκι) Ισπανία-Αλβανία 3-0

(16΄ Ροντρίγκο, 24΄ Ίσκο, 27΄ Τιάγκο Αλκάνταρα) Λιχτενστάιν-Ισραήλ 0-1

(22΄ Τίμπι)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Ισπανία 9 8-1-0 35-3 25

Ιταλία 9 6-2-1 20-8 20

Αλβανία 9 4-1-4 10-12 13

Ισραήλ 9 4-0-5 10-14 12

ΠΓΔΜ 9 2-2-5 11-15 8

Λιχτενστάιν 9 0-0-9 1-35 0 8ος όμιλος

Βοσνία-Βέλγιο 3-4

(30΄ Μεντούνγιανιν, 39΄ Βίστσα, 82΄ Ντούμιτς – 4΄ Μενιέ, 59΄ Μπατσουαγί, 68΄ Βερτόνγκεν, 84΄ Καράσκο) Γιβραλτάρ-Εσθονία 0-6

(10΄ Λουτς, 30΄ Κάιτ, 38΄ Ζενγιόφ, 52΄,66΄,77΄ Ταμ) Κύπρος-Ελλάδα 1-2

(18΄ Σωτηρίου – 24΄ Μήτρογλου, 26΄ Τζιόλης)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Βέλγιο 9 8-1-0 39-6 25

ΕΛΛΑΔΑ 9 4-4-1 13-6 16

Βοσνία 9 4-2-3 22-12 14

Εσθονία 9 3-2-4 12-17 11

Κύπρος 9 3-1-5 9-14 10

Γιβραλτάρ 9 0-0-9 3-43 0 9ος όμιλος

Τουρκία-Ισλανδία 0-3

(32΄ Γκούντμουντσον, 39΄ Μπγιάρνασον, 50΄ Αρνασον) Κροατία-Φινλανδία 1-1

(57΄ Μάντζουκιτς – 90΄ Σοϊρι) Κόσοβο-Ουκρανία 0-2

(60΄αυτ. Πακαράντα, 88΄ Γιαρμολένκο)



Βαθμολογία Αγ. Ν-Ι-Η Τερμ. Β

Ισλανδία 9 6-1-2 14-7 19

Κροατία 9 5-2-2 13-4 17

Ουκρανία 9 5-2-2 13-7 17

Τουρκία 9 4-2-3 12-11 14

Φινλανδία 9 2-2-5 7-11 8

Κόσοβο 9 0-1-8 3-22 1 -Οι εννέα ομάδες που θα καταλάβουν την πρώτη θέση του ομίλου τους θα προκριθούν στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. -Οι οκτώ καλύτερες δεύτερες θα παίξουν αγώνες μπαράζ, για να προκριθούν στο Μουντιάλ άλλες τέσσερις ομάδες. -Η προκριματική φάση θα ολοκληρωθεί στις 10 Οκτωβρίου του 2017, ενώ οι αγώνες μπαράζ θα γίνουν το Νοέμβριο του ίδιου έτους. in

