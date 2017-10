Οκτώβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Γρεβενών στα πλαίσια της φιλοπεριβαλλοντικής του δράσης αποδεικνύοντας ότι οι κυνηγοί περισσότερο από όλους προστατεύουν και καθαρίζουν το περιβάλλον στο οποίο καθημερινά κινούνται προσφέρει στα μέλη που θα προσκομίσουν στο Σύλλογο κάλυκες ένα κυνηγετικό γιλέκο με τα διακριτικά του Συλλόγου και το ονοματεπώνυμο τους.

Η προσφορά ισχύει για τα πρώτα 10 μέλη που θα συλλέξουν και προσκομίσουν το μεγαλύτερο αριθμό καλύκων μέχρι το τέλος της κυνηγετικής περιόδου.

Για όλους τους υπόλοιπους και με ελάχιστο αριθμό καλύκων 70 θα δίνεται δώρο ένα καπέλο. Με τιμή Ο Πρόεδρος Ο Γεν.Γραμματέας Νιζάμης Κωνσταντίνος Λιόλιος Στέργιος

This entry was posted on Σάββατο, Οκτώβριος 7th, 2017 at 18:47 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.