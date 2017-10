Οκτώβριος 7th, 2017 by Σταματίνα

Η ευρωζώνη ανησυχεί για την κρίση που έχει ξεσπάσει στην Ισπανία, μετά το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της Καταλονίας.



Το ζήτημα αυτό απασχόλησε και την Ανγκελα Μέρκελ με τον Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Η ΕΕ ανησυχεί για το ενδεχόμενο να ανακηρύξει το περιφερειακό κοινοβούλιο της Καταλονίας την ανεξαρτησία την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά και για την αντίδραση της ισπανικής κυβέρνησης έπειτα από κάτι τέτοιο. Κάτι, που θα προκαλέσει νέα έξαρση της χειρότερης πολιτικής κρίσης για δεκαετίες, με την οποία βρίσκεται αντιμέτωπη η Ισπανία. Ο Γιούνκερ μίλησε στην Μέρκελ χθες από την Ινδία στο περιθώριο της διάσκεψης μεταξύ της ΕΕ και της Ινδίας. «Μεταξύ άλλων θεμάτων συζήτησαν την κατάσταση στην Ισπανία», δήλωσε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος.



Οι Ευρωπαίοι φοβούνται τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η κρίση στην οικονομία της Ισπανίας, την τέταρτη μεγαλύτερη της ευρωζώνης, αλλά και το ενδεχόμενο να υπάρχουν επιπτώσεις και στα άλλα μέλη της νομισματικής ένωσης. ΑΠΕ/ Reuters loading…

