Οκτώβριος 7th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Λίστα με 6.225 μεγαλοοφειλέτες του δημοσίου, φυσικά πρόσωπα που χρωστούν πάνω από 150.000 ευρώ, αναρτήθηκε στο TAXIS. Η λίστα είναι επικαιροποιημένη με βάση τα στοιχεία έως και τις 9 Αυγούστου 2017 και δεν συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν οφειλές που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση τμηματικής καταβολής. Ολόκληρη η λίστα εδώ

