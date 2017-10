Οκτώβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Ο πόνος στη μέση δεν υποφέρεται. Περιορίζεται όμως αν βρείτε την αιτία του και φροντίσετε να κάνετε κάτι γι’ αυτή. Τεντώνεστε, κάνετε μασάζ στον εαυτό σας, στραβομουτσουνιάζετε, ανακάθεστε στην καρέκλα σας, μήπως και ανακουφιστείτε από αυτόν το «βάσανο» που δε σας αφήνει να βρείτε ηρεμία ούτε τις στιγμές που προσπαθείτε να χαλαρώσετε. Ο πόνος στη μέση, είτε ήπιος, είτε οξύς, μπορεί να γίνει ανυπόφορος και ταλαιπωρεί πολύ κόσμο. Αν και συνήθως υποχωρεί μετά από μια ημέρα (ειδικά, αν ασκηθούμε κιόλας), προκαλεί εκνευρισμό και δυσφορία για όση ώρα διαρκεί. Συνήθως ο υπ’ αριθμόν 1 ύποπτος είναι η καθιστική ζωή. Μάλιστα, πρόσφατη έρευνα τόνισε ότι αν καθόμαστε πολλές ώρες στη δουλειά (ή στο σπίτι) πρέπει να σηκωνόμαστε για μικρά διαλείμματα ανά μισή ώρα τουλάχιστον. Παρόλα αυτά το «καθισιό» δεν είναι η μόνη αιτία που μπορεί να προκαλέσει αυτό τον ανυπόφορο πόνο που δυσκολεύει την καθημερινή σας ζωή. Υπάρχουν μερικές ακόμα παράμετροι οι οποίες «ζορίζουν» τη μέση και, κατ’ επέκταση, τη ζωή σας. Φυσικά αυτό το κείμενο δεν γράφεται απλώς για να τις αναφέρουμε και εσείς να τις διαβάσετε, αλλά για να αποτελέσει κίνητρο να αλλάξετε ή περιορίσετε τις αρνητικά προκείμενες για τη μέση σας συνήθειες, άπαξ και τις αναγνωρίσετε. Ας τις δούμε μια-μια. 1. Είστε πολύ αγχωμένη Το στρες είναι αιτία πολλών δεινών και από τους πρώτους παράγοντες που οδηγούν στην εκδήλωση πόνου στη μέση. Κι επειδή οτιδήποτε ψυχολογικό σωματοποιέιται, όταν νιώθετε άγχος, ο οργανισμός έχει την τάση -άθελά του- να σφίγγει τους μυς της πλάτης, πράγμα που μπορεί να προκαλέσει οσφυαλγία.



2. Η τσάντα σας είναι υπερβολικά βαριά Ξέρουμε ότι πρέπει να χωρέσετε πολλά πράγματα μέσα, από φακέλους και χαρτιά μέχρι τάπερ με φαγητό, ειδικά όταν λείπετε πολλές ώρες από το σπίτι. Παρόλα αυτά, όπως έχουμε πει κι εδώ, και σύμφωνα με την Αμερικανική Ένωση Χειροπρακτών, το βάρος της τσάντας δεν πρέπει να ξεπερνά το 10% του βάρους σας. Αυτό γιατί μια υπερβολικά βαριά τσάντα, εκτός από άβολη, ασκεί πίεση και οδηγεί σε κακή στάση του σώματος. Αν, πάλι, είναι ανέφικτο, με την καθημερινότητα που έχετε, να βάλετε λιγότερα στην τσάντα, καλό είναι να προτιμάτε τσάντες backpacks που φοριούνται και στους δύο ώμους ώστε να μοιράζεται το βάρος. 3. Δουλεύετε από το σπίτι Αν και θεωρείστε από τους «τυχερούς» στην αγορά εργασίας, υπάρχει μια παγίδα. «Δουλεύω από το σπίτι» σημαίνει πως μπορεί να κάθεστε και στον καναπέ ή -ακόμα χειρότερα- στο κρεβάτι με τον υπολογιστή σας. Λάθος. Με αυτό τον τρόπο κάνετε κακό στη σπονδυλική σας στήλη. Προτιμήστε να ορίσετε ένα χώρο-γραφείο μέσα στο σπίτι όπου θα κάθεστε κανονικά σε καρέκλα γραφείου. Έτσι θα διευκολύνετε και τη συγκέντρωσή σας άλλωστε. 4. Δεν έχετε καμία σχέση με τη γυμναστική Αν η πρώτη σκέψη που κάνετε ακούγοντας «γυμναστική» είναι «που να τρέχω τώρα», ίσως έχετε παρεξηγήσει μερικά πράγματα. Δεν χρειάζεται να «κοπανιέστε» με τις ώρες στα γυμναστήρια. Μισή ώρα άσκησης καθημερινά αρκεί για να προστατέψετε τη μέση σας και παράλληλα, να βελτιώσετε την υγεία σας. Και αυτή η άσκηση μπορεί να είναι από αερόβιο πρόγραμμα (χορός, ασκήσεις) μέχρι περπάτημα. 5. Κοιμάστε με λάθος μαξιλάρι Τόσο αυτό, όσο και το να μη χρησιμοποιείτε λάθος μαξιλάρι, μπορεί να προκαλέσει πόνο (και στον αυχένα και στη μέση). Τα ψηλά μαξιλάρια ασκούν στο κεφάλι και στον λαιμό και κατ’ επέκταση στη σπονδυλική στήλη. Το ιδανικό είναι ένα σχετικά λεπτό μαξιλάρι που ανασηκώνει ελαφρώς το κεφάλι.



6. Καπνίζετε Σύμφωνα με έρευνες, το κάπνισμα, όχι μόνο αυξάνει τις πιθανότητες να παρουσιάσετε πόνο στη σπονδυλική στήλη, αλλά επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο ο εγκέφαλος αποκρίνεται σε αυτόν, κάνοντας σας λιγότερο ανθεκτικούς.

