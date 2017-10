Οκτώβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Τραγικό θάνατο στα χέρια των τζιχανιστών βρήκαν δύο Ρώσοι μισθοφόροι, που πιάστηκαν αιχμάλωτοι την περασμένη εβδομάδα στην ανατολική Συρία κι αρνήθηκαν να διαβάσουν δήλωση αποκήρυξης της χριστιανικής τους πίστης, σύμφωνα με Ρώσο βουλευτή. Ο 39χρονος Ρομάν Ζαμπολότνι κι ο 38χρονος Γκριγκόρι Τσουρκάνου αρνήθηκαν επίσης να πουν στην κάμερα ότι ασπάζονται το Ισλάμ κι ότι προσχωρούν στις τάξεις του «Ισλαμικού Κράτους». Οι δύο άνδρες πιστεύεται ότι πολεμούσαν για λογαριασμό της ιδιωτικής Ρωσικής μισθοφορικής εταιρείας Wagner Private Military Company όταν τους συνέλαβαν τζιχαντιστές κοντά στο τελευταίο μεγάλο προπύργιό τους στη Συρία, την πόλη Ντέιρ Εζόρ στα ανατολικά.



Το επίσημο πρακτορείο Amaq της τρομοκρατικής οργάνωσης έδωσε προ ημερών στη δημοσιότητα βίντεο των δύο ομήρων. «Είναι πολύ θλιβερό, αλλά κατά 99% ο Ρομάν Ζαμπολότνι δεν είναι πλέον ζωντανός, ούτε κι ο δεύτερος αιχμάλωτος», είπε ο Ρώσος βουλευτής Βίκτορ Βοντολάτσκι. «Πριν γυριστεί αυτό το βίντεο, τους έδωσαν να διαβάσουν ένα κείμενο με το οποίο θα απέρριπταν την ορθόδοξη πίστη τους, την πατρίδα τους και θα έλεγχαν ότι είναι πλέον μουσουλμάνοι και ότι εντάσσονται στον ISIS. Έμειναν πιστοί στην ορθόδοξη πίστη τους και την πατρίδα τους μέχρι τέλους και γι’αυτό τους σκότωσαν αυτοί οι γκάνγκστερ», πρόσθεσε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις ρωσικές αρχές για την τύχη τους, αλλά η Μόσχα αποφεύγει να μιλά για μισθοφορικές δυνάμεις στη Συρία, έστω κι αν ειδικοί λένε ότι συνεργάζονται στενά με τις ένοπλες δυνάμεις. Νωρίτερα μια επίλεκτη ομάδα Σύρων εθελοντών μαχητών, οι «Κυνηγοί του ISIS», που έλαβαν που ειδική εκπαίδευση στη Ρωσία για να μετάσχουν στην επίθεση των δυνάμεων του Άσαντ κατά των εξτρεμιστών του «Ισλαμικού Κράτους» στη Συρία, είχε στείλει μήνυμα στην τρομοκρατική οργάνωση να απελευθερώσει τους δύο Ρώσους ομήρους έναντι λύτρων ενός εκατομμυρίου δολαρίων για τον καθένα, προειδοποιώντας ότι σε αντίθετη περίπτωση θα σκοτώσει 100 τζιχαντιστές για κάθε όμηρο που θα εκτελέσει η τρομοκρατική οργάνωση.



Το έμβλημα των ISIS Hunters Δύο υποβρύχια του Ρωσικού Στόλου της Μαύρης Θάλασσας εξαπέλυσαν χθες επίθεση από τη Μεσόγειο με δέκα πυραύλους κρουζ τύπου Kalibr κατά στόχων του «Ισλαμικού Κράτους» στην πόλη Μαγιαντίν της επαρχίας Ντέιρ Εζόρ. Σύμφωνα με το Ρωσικό υπουργείο Άμυνας οι πύρυαλοι κατέστρεψαν κέντρα διοίκησης των τζιχαντιστών, θωρακισμένα οχήματα και οπλισμό. iefimerida loading…

