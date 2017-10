Οκτώβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Τα μέλη της ΕΚΤ συζήτησαν τον προηγούμενο μήνα διάφορα σενάρια αναφορικά με την επέκταση του προγράμματος αγοράς ομολόγων (QE) την επόμενη χρονιά και παράλληλα εξέφρασαν την ανησυχία τους για τη γρήγορη άνοδο της ισοτιμίας του ευρώ.



Τα παραπάνω προκύπτουν από τα πρακτικά (minutes) της συνεδρίασης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Από αυτά, όπως μεταδίδει το Reuters, προκύπτει ότι εξετάστηκαν διάφορες επιλογές αναφορικά με το μέγεθος και τη διάρκεια των αγορών ομολόγων, με κάποια από τα μέλη του συμβουλίου να υποστηρίζουν ότι η όποια τελική απόφαση θα πρέπει να περιλαμβάνει μείωση στον όγκο αγορών.



Με το QE να λήγει στα τέλη του έτους, ο χρόνος που θα πρέπει να ληφθεί η απόφαση στερεύει. Οι αγορές αναμένουν ότι οι μηνιαίες αγορές ομολόγων θα κοπούν κατά το 1/3 στα 40 δισ. ευρώ τον μήνα, ενώ το πρόγραμμα θα επεκταθεί για έξι μήνες. iefimerida loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 6th, 2017 at 09:50 and is filed under ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.