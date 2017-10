Οκτώβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Όσο κρυώνει ο καιρός τόσο πιο έντονη γίνεται η επιθυμία για γλυκό. Τόσο πιο εύκολη όμως γίνεται έτσι και η αύξηση του βάρους μας. Τι μπορείτε να κάνετε για να διατηρήσετε τη γραμμή σας, χωρίς να στερηθείτε τις αγαπημένες σας γλυκές λιχουδιές; Το αφράτο κέικ που μόλις βγήκε από το φούρνο, το σιροπιαστό που σας έφεραν για το σπίτι, η σοκολάτα από το περίπτερο που σας πήρε η φίλη σας στο γραφείο για να σας «παρηγορήσει», τα μαλακά μπισκότα που υπάρχουν στο ντουλάπι στη κουζίνας, το παγωτό που σας κοιτάει από τη βιτρίνα σαν να φωνάζει «βάλε με σε ένα χωνάκι και φάε με», τα κουλουράκια που σας έφτιαξε η μαμά σας.



Ορίστε μερικές από τις λιχουδιές με τις οποίες έρχεστε καθημερινά «αντιμέτωπη» και μπορούν άνετα να μπουν τόσο στη λίστα με τους ακαταμάχητους γλυκούς πειρασμούς, όσο και σε αυτή με τις «τροφές που μας προσδίδουν κενές θερμίδες και μας παχαίνουν». Το να ενδίδετε καθημερινά σε ένα γλυκό μπορεί να χαρίζει ένα αίσθημα ευφορίας τη στιγμή της κατανάλωσης του, αλλά μάλλον δε βοηθά στη διατήρηση του βάρους (πόσο μάλλον στο αδυνάτισμα), ειδικά όταν ο μεταβολισμός αλλάζει. Επιπλέον, δεν είναι και ό,τι καλύτερο για την υγεία σας, αφού ενισχύει την αποθήκευση κοιλιακού λίπους, αυξάνει το σωματικό βάρος και τον κίνδυνο για σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2, αρτηριακή πίεση ενώ ευνοεί και την απελευθέρωση ελεύθερων ριζών που συντελούν στη γήρανση του δέρματος. Ωστόσο, η ζωή είναι αρκετά σύντομη για να κάνεις συνέχεια εκπτώσεις σε όσα σου χαρίζουν απόλαυση. Ποια είναι το μέτρο λοιπόν και ποια η «χρυσή τομή» όπου απόλαυση και βάρος συνδυάζονται χωρίς συνέπειες στη ζυγαριά; Η λύση δεν είναι να κόψετε τα γλυκά, αλλά να τα καταναλώνετε πιο συνειδητά. Ξέρουμε ότι αυτό σε πρώτη ανάγνωση ακούγεται δύσκολο και κουραστικό. Γι’ αυτό συγκεντρώσαμε μερικές σωτήριες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να μπείτε σε ένα «ρυθμό» και να εκπαιδεύσετε τον εαυτό σας να μην ξεπερνά ένα συγκεκριμένο όριο.



Αρχικά, όταν μιλάμε κατανάλωση γλυκών στα πλαίσια απώλειας βάρους, πάντα μιλάμε για 1 με 2 γλυκά την εβδομάδα (και αναφέρομαστε σε μια μερίδα γλυκού π.χ. ατομικό ή ένα κομμάτι cheesecake, όχι σε 1 κομματάκι σοκολάτας). Από εκεί και πέρα όταν συμβαίνει αυτό, και πάντα με γνώμονα ότι θέλετε να αδυνατίσετε, προτιμήστε να τα τρώτε ως εξής: 1. Μοιραστείτε το με ένα φίλο ή φάτε το μισό Έτσι δεν θα υπερφορτώσεις τον οργανισμό σου με θερμίδες και λιπαρά. 2. Γίνετε επιλεκτική Άσε τη σοκολάτα του σούπερ μάρκετ και προτίμησε ένα γλυκό που έχει φτιαχτεί από αγνά υλικά ή μια μαύρη σοκολάτα καλής ποιότητας. 3. Πείτε «όχι ευχαριστώ» στα γλυκά που κερνάει ο συνάδελφος στο γραφείο για τη γιορτή του Γιατί ποτέ δεν μπορείς να φας μόνο ένα εκλέρ ή κοκ. Γι’ αυτό. Ένα «Χρόνια πολλά» αρκεί. 4. Δώστε προσοχή στις ετικέτες των τροφίμων Ζάχαρη δεν έχουν μόνο τα μπισκότα, αλλά και τα δημητριακά, τα γιαούρτια, το ψωμί, οι σάλτσες. Επιλέγοντας τρόφιμα χωρίς ζάχαρη βοηθάς τον οργανισμό σου να μάθει να μην την αποζητά. 5. Θέλετε σώνει και ντε γλυκό; Για να τιθασεύσεις την επιθυμία σου, πιες νερό ή φάε ένα φρούτο τα οποία περιέχουν τα σωστά σάκχαρα που έχει ανάγκη ο οργανισμός μας για να λειτουργήσει. Θα δεις που θα σου περάσει. 6. Αν τελικά φάτε μεγάλη ποσότητα χρησιμοποιήστε τη προς όφελός σας! Δηλαδή ως πηγή ενέργειας για να γυμναστείς ή να ενισχύσεις το πρόγραμμά σου στο γυμναστήριο. Οι μύες θα χρησιμοποιήσουν τους υδατάνθρακες ως καύσιμο και θα αποφύγεις να αποθηκευτούν ως λίπος. bovary loading…

