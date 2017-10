Οκτώβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πανέτοιμη η ομάδα των Κορασίδων για την πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος της ένωσης σωματείων πετοσφαίρισης Μακεδονίας.

Η ομάδα του Αστέρα Γρεβενών φιλοξενεί το Σάββατο στις 16:00, στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης, τις Κορασίδες του|Αριστοτέλη Φλώρινας. Η οικογένεια του Αστέρα καλεί όλο το φίλαθλο κόσμο του αθλήματος να δώσει το παρών, για να παρακολουθήσει ένα θαυμάσιο παιγνίδι βόλεϊ. Αστέρας Γρεβενών

