Το πιάτο που όλοι λατρεύουν για ένα μεσημέρι Κυριακής! Δείχνει πολύπλοκο και απαιτεί πολλά σκεύη κουζίνας, αλλά είναι σχετικά απλή συνταγή. Αξίζει την ταλαιπωρία. Υλικά Για τον κιμά

1/2 φλυτζάνι ελαιόλαδο

1 μεγάλο κρεμμύδι, 2 σκελίδες σκόρδο

700 γραμμάρια κιμά μοσχάρι/αρνί

1 κουταλάκι κανέλα σκόνη

1 ξυλάκι κανέλα

1 φύλλο δάφνης

2 φλυτζάνια χυμό ντομάτας

1 μπύρα μικρού μεγέθους

Αλάτι και πιπέρι Για τα μακαρόνια 1 πακέτο χοντρά μακαρόνια για παστίτσιο

1 φλυτζάνι τυρί παρμεζάνα, τριμμένη

1 κουταλιά ελαιόλαδο Για την μπεσαμέλ 6 κουταλιές βούτυρο

6 κουταλιές αλεύρι για όλες τις χρήσεις

2 φλυτζάνια γάλα

1 κρόκος αυγού

Αλάτι και πιπέρι

Μοσχοκάρυδο για τρίψιμο

1/2 φλυτζάνι παρμεζάνα Για την επιφάνεια 1/4 τριμμένη παρμεζάνα



Εκτέλεση Ανάψτε τον φούρνο στους 200 βαθμούς

Σε κατσαρόλα ροδίζετε το κρεμμύδι στο ελαιόλαδο για 5 λεπτά και προσθέτετε το σκόρδο για 30 δευτερόλεπτα

Ρίχνετε τον κιμά και ροδίζετε για 5-7 λεπτά

Προσθέτετε την κανέλα σε σκόνη και ξυλαράκι, αλάτι, πιπέρι και το φύλλο δάφνης

Σβήνετε με την μπύρα και αφήστε να εξατμιστεί για 3 λεπτά

Προσθέτετε την σάλτσα ντομάτας

Προσθέτετε λίγο ζεστό νερό και αφήστε να βράσει για 1 ώρα

Στο μεταξύ βράστε τα μακαρόνια να μη λιώσουν

Σουρώστε, ραντίστε με ελαιόλαδο, ανακατέψτε και ρίξτε την παρμεζάνα όταν κρυώσουν λίγο

Ετοιμάστε την μπεσαμέλ : Σε κατσαρόλα ρίξτε το βούτυρο να λιώσει

Στο μεταξύ ζεστάνετε το γάλα

Στο ζεστό βούτυρο ρίξτε σταδιακά το αλεύρι και ανακατέψτε με ξύλινη κουτάλα δραστήρια

Χαμηλώστε τη φωτιά στο ελάχιστο και συνεχίστε -Προσθέστε λίγο λίγο το ζεστό γάλα και ανακατέψτε δραστήρια, να μη σβολιάσει, ώσπου να αρχίζει να πήζει η σάλτσα

Ρίξτε τον κρόκο αυγού, τρίψτε μοσχοκάρυδο, ρίξτε την παρμεζάνα, αλάτι και λίγο πιπέρι

Ανακατέψτε ώσπου η σος να γίνει παχιά, αλλά όχι στόκος

Χτίστε τώρα το παστίτσιο : Βάλτε τα μισά μακαρόνια σε βουτυρωμένο ταψάκι, ρίξτε από πάνω όλο τον κιμά (χωρίς την κανέλα ξυλάκι και το φύλλο δάφνης), συνεχίστε με τα υπόλοιπα μακαρόνια και τελειώστε με την μπεσαμέλ

Απλώστε σε όλη την επιφάνεια παρμεζάνα τριμμένη και ψήστε στον φούρνο για 45 λεπτά

Αφήστε να κρυώσει για 20 λεπτά, αλλιώς δεν κόβεται όμορφα σε κομμάτια!

