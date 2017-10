Οκτώβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Ενώ οι κίνδυνοι της οδήγησης μετά την κατανάλωση οινοπνεύματος είναι ευρέως κατανοητοί, λίγοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα της ενυδάτωσης για τους οδηγούς.



Μια μελέτη του 2015 που χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Ενυδάτωσης και πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο Loughborough στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε ότι: Οι οδηγοί που κατανάλωναν μόνο μια γουλιά νερού (25ml) ανά ώρα, έκαναν υπερδιπλάσιο αριθμό σφαλμάτων στο δρόμο, σε σχέση με εκείνους που είχαν ενυδατωθεί σωστά.

Ο αριθμός των σφαλμάτων ήταν ισοδύναμος με εκείνων των ατόμων που «ανιχνεύθηκαν» με περιεκτικότητα 0,08% αλκοολούχων ποτών στο αίμα, ποσότητα που αποτελεί το τρέχον όριο κατανάλωσης αλκοόλ στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τα λάθη αφορούσαν καθυστερημένη πέδηση, απόκλιση σε μια λωρίδα κυκλοφορίας (και σε διπλή διαχωριστική). Επιπλέον, περίπου τα δύο τρίτα των οδηγών δεν μπορούν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα αφυδάτωσης, όπως κόπωση, ζάλη, πονοκέφαλο, ξηροστομία και βραδύτερους χρόνους αντίδρασης.



Όλα τα παραπάνω μπορούν να αντιμετωπιστούν με την πολύ απλή πράξη της κατανάλωσης περισσότερου νερού. Μια μελέτη του 2013 από δύο πανεπιστήμια, αποκάλυψε ότι οι άνθρωποι που κατανάλωναν σχεδόν μισό λίτρο νερό πριν από την εκτέλεση πνευματικών εργασιών , είχαν χρόνους αντίδρασης που ήταν 14% ταχύτεροι από εκείνους που δεν έπιναν υγρά. Στο πλαίσιο αυτό, η ιαπωνική Nissan παρουσίασε μια καινοτόμο λύση. Με έναν στους έξι ανθρώπους που αθλούνται να διαθέτουν φορητές συσκευές αθλητικής τεχνολογίας, η εταιρία εμπνεύστηκε από την βιομηχανία υγείας και ευεξίας και δημιούργησε «έξυπνα» υλικά για μια πιθανή μελλοντική χρήση στα αυτοκίνητα. Σε συνδυασμό με την ολλανδικό οίκο σχεδιασμού Droog, μια κορυφαίας τεχνολογίας συσκευή ανίχνευσης ιδρώτα που ονομάζεται SOAK, έχει ενσωματωθεί σε ένα Juke. Η εφαρμογή έχει γίνει στο τιμόνι και τα μπροστινά καθίσματα του οχήματος, όπου με ένα απλό αλλά αποτελεσματικό σύστημα «συναγερμού» μπορεί να προειδοποιήσει τους οδηγούς για το ότι πρέπει να πίνουν περισσότερο νερό. Το SOAK λειτουργεί με πολύ απλό τρόπο, αλλάζοντας το χρώμα όταν έρχεται σε επαφή με τον ιδρώτα, όπως για παράδειγμα, στα χέρια ή στα ρούχα ενός ατόμου μετά από άσκηση. Όταν «αντιληφθεί» αφυδάτωση, η επιφάνεια του SOAK γίνεται κίτρινη. Όταν η ενυδάτωση έρθει σε κανονικά επίπεδα, τότε η επιφάνεια γίνεται μπλε. Στο βίντεο που ακολουθεί, ο Lucas Ordonez, οδηγός αγώνων της Nismo, παρουσιάζει τις συνέπειες που προκαλεί η αφυδάτωση στην οδήγηση. newsbeast loading…

