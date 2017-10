Οκτώβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Προς το τέλος Οκτωβρίου υπολογίζουν τα στελέχη του ΟΑΕΔ οτι θα είναι έτοιμη η νέα προκήρυξη κοινωφελούς εργασίας για 7.685 ανέργους σε 34 δήμους της χώρας, σύμφωνα με το e-dimosio.gr. Η κάλυψη των θέσεων θα γίνει από μακροχρόνια άνεργους που θα εργαστούν σε διάφορες υπηρεσίες των ΟΤΑ για διάστημα οκτώ μηνών.Αντικείμενο της Δράσης είναι η δημιουργία θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης προσωπικού σε Δήμους – Θύλακες Υψηλής Ανεργίας σε έναν κύκλο συνολικής διάρκειας 8 μηνών και έχει ως διττό στόχο αφενός την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας πληθυσμιακών ομάδων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης που υφίσταται η ελληνική οικονομία, σε περιοχές που πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και αφετέρου στην αναβάθμιση των προσόντων των συμμετεχόντων, ώστε να διευκολυνθούν στην επανένταξή τους στην αγορά εργασίας.

Ειδικότητες Ανάμεσα στις ειδικότητες που θα ζητούνται είναι: κοινωνικοί φροντιστές, φωτογράφοι, γεωπόνοι, διοικητικού οικονομικού, δασολόγοι, δάσκαλοι, θεατρολόγοι, βοηθοί βρεφονηπιοκόμων, νοσηλευτές, οδηγοί, μάγειρες, ξεναγοί, μηχανικοί περιβάλλοντος, κτηνίατροι, βιβλιοθηκονόμοι, οικοδόμοι, μηχανολόγοι μηχανικοί, δημοσιογράφοι, βρεφοκόμοι, τοπογράφοι, τραπεζοκόμοι, χειριστές Η/Υ, ψυκτικοί, λογοθεραπευτές, ελαιοχρωματιστές, νηπιαγωγοί, γενικών καθηκόντων, κ.α. Κριτήρια Οι ωφελούμενοι κατατάσσονται στον Πίνακα Κατάταξης Ανέργων με βάση τα εξής εννέα (9) αντικειμενικά κριτήρια μοριοδότησης: Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας ωφελουμένου, με ανώτατο όριο τους 60 μήνες, το οποίο διπλασιάζεται για τους ανέργους αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών. Χρονικό διάστημα συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας των συζύγων των ωφελούμενων ανέργων έως 60 μήνες. Αναπηρία ωφελούμενου σε ποσοστό 50% και άνω. Ετήσιο εισόδημα ατομικό ή οικογενειακό. Ηλικία. Αριθμός ανήλικων τέκνων. Γονέας προστατευόμενου ή προστατευόμενων τέκνων ΑΜΕΑ, ανηλίκων ή και ενηλίκων, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Εντοπιότητα, βάσει της έδρας της μόνιμης κατοικίας του ωφελούμενου. Ιδιότητα δικαιούχου του «Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης» (ΚΕΑ), πρώην «Ελαχίστου Εγγυημένου Εισοδήματος»

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ 105 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ 234 ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 86 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 439 ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 173 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 77 ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ 103 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ 195 ΔΗΜΟΣ ΉΛΙΔΑΣ 114 ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 1083 ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ (ΝΕΩΝ ΛΙΟΣΙΩΝ) 288 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 259 ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 129 ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ 155 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 264 ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 66 ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ 141 ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ 247 ΔΗΜΟΣ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 52 ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ 101 ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 110 ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 66 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ 92 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ 347 ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.ΡΕΝΤΗ 450 ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 337 ΔΗΜΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ 44 ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ 1058 ΔΗΜΟΣ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ 143 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ 86 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ 211 ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ 263 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 98 ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ 69 e-dimosio

