Οκτώβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Η νέα BMW X3 θα κυκλοφορήσει το Νοέμβριο, λίγο μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στη Διεθνή Έκθεση Αυτοκινήτου της Φρανκφούρτης (ΙΑΑ). Μία εκτενής καμπάνια με τίτλο «On a Mission» θα συνοδεύει το λανσάρισμα του επιτυχημένου μοντέλου. Από τα αξιοσημείωτα της καμπάνιας θα είναι ένα συναρπαστικό, τηλεοπτικό σποτ με αθλητές extreme sports και ένα εικονικό test drive 360° στον Άρη, ως συνέχεια της καμπάνιας σε ψηφιακά κανάλια. Η καμπάνια «On a Mission» παρουσιάζει τον χαρακτήρα της X3 που είναι στην κατεύθυνση του off-road με επαναστατικές καινοτομίες του. Η δημιουργία της καμπάνιας ξεκίνησε με μία ευρείας κλίμακας, διεπιστημονική ανάλυση μεγάλων δεδομένων, για τη συγκέντρωση και αξιολόγηση πληροφοριών από διαφορετικές ομάδες αγοραστών της X3. Μέσα από αυτή την ανάλυση, δόθηκε η ευκαιρία στη BMW να μελετήσει τα ενδιαφέροντα και τη χρήση πολυμέσων των μελλοντικών πελατών της, με αποτέλεσμα, η καμπάνια της Χ3 να προσφέρει σχετικό περιεχόμενο που θα προσελκύσει νεανικό και δυναμικό ψηφιακό κοινό. Ωστόσο, η παρουσίαση μέσα από τα κατάλληλα κανάλια είναι εξίσου σημαντική με το περιεχόμενο. Γι’ αυτό, τα social media και η διαδικτυακή παρουσία της μάρκας θα είναι προτεραιότητα για το «On a Mission».



Το αποκορύφωμα της καμπάνιας επικοινωνίας είναι αναμφίβολα ένα μοναδικό test drive: Με τη συμβολή της εικονικής πραγματικότητας (VR), η X3 προσφέρει στους πελάτες και φίλους της το παγκοσμίως πρώτο test drive στο συναρπαστικό σκηνικό του Άρη, «καταρρίπτοντας» τα σύνορα. Θεαματικές εικόνες και διεγερτικοί ήχοι μεταμορφώνουν το ταξίδι στον Άρη σε μία διαδραστική εμπειρία. Κατά τη διάρκεια του εικονικού ταξιδιού σε ένα ατμοσφαιρικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο του πλανήτη (που θυμίζει Χολιγουντιανή ταινία) διαφορετικά χαρακτηριστικά της X3 αναδεικνύονται μέσω του «BMW Personal Co-Pilot». Οι χρήστες μπορούν να απολαύσουν της εμπειρία των 360° σε συνήθη smartphone της αγοράς, μέσω YouTube ή χρησιμοποιώντας VR γυαλιά, ενώ θα ενσωματωθεί και στα διαδικτυακά κανάλια της μάρκας. Η αποστολή στον Άρη θα προβάλλεται επίσης στα καταστήματα επίλεκτων εμπόρων και υποκαταστήματα, ενώ θα ενσωματωθεί και στις εκδηλώσεις και επικοινωνίες της μάρκας και με τη βοήθεια του Google Cardboard. Λανσάρισμα με αληθινούς αθλητές extreme sports Στο τηλεοπτικό διαφημιστικό οι πρωταγωνιστές ζουν για την αποστολή τους: Η X3 συνοδεύει το Σουηδό Freddie Meadows καθώς σερφάρει στον πάγο της Αρκτικής. Ο παράτολμος ποδηλάτης Martin Söderström ακροβατεί σε πετρώδεις κορυφογραμμές. Οι λάτρεις της ορειβασίας Fatima Gil and Vicky Vega αιωρούνται σε γκρεμούς. Το βίντεο λανσαρίσματος, που θα χρησιμοποιείται για τις online επικοινωνίες, παρουσιάζει το φωτογράφο Pablo Durana σε μία διαδρομή στις Χιλιανές Άνδεις με τον extreme mountain-biker Trond Hansen. Εκτός από την προβολή πολλών στοιχείων της X3, το παρών δίνει και το Specialized for BMW Turbo Levo FSR 6Fattie mountain bike, ένα αποκλειστικό προϊόν συνεργασίας μεταξύ της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας και του κατασκευαστή premium ποδηλάτων Specialized. Διαμορφωτής οχήματος για Facebook Βασισμένη στις διαδραστικές διαφημίσεις με Καμβά Facebook (Facebook Canvas), η BMW έχει δημιουργήσει ένα εκτενές διαδραστικό σύστημα οπτικοποίησης (visualizer) με πρωτοφανές επίπεδο λεπτομερειών και γκάμας λειτουργιών σε τέτοια πλατφόρμα. Οι χρήστες διασκεδάζουν δημιουργώντας την προσωπική τους X3 στην εφαρμογή του Facebook, επιλέγοντας την επιθυμητή έκδοση, απόχρωση, τις ζάντες και τη διαμόρφωση εσωτερικού. Το σύστημα οπτικοποίησης (visualiser) αποτελείται από 64 ξεχωριστές διαφημίσεις Canvas. Αυτό ήταν μεγάλη πρόκληση τόσο για το σχεδιασμό όσο και για την υλοποίηση. Το σύστημα απεικόνισης θα λανσαριστεί στο διεθνή λογαριασμό της μάρκας στο Facebook και στις τοπικές αγορές. Η διαδραστική εμπειρία ολοκληρώνεται με μία πρόσκληση για test-drive με τη νέα X3. Mountain bikes και αποστολές Το BMW Lifestyle και ο κατασκευαστής premium ποδηλάτων Specialized θα παρουσιάσουν ένα mountain bike: μία έκδοση περιορισμένης παραγωγής του Specialized Turbo Levo, το Specialized for BMW Turbo Levo FSR 6Fattie.



Επιπλέον, υπό τη σημαία του «BMW Mountains», η X3 υποστηρίζει την αποστολή «No Man’s Land» των extreme skiers Matthias Mayr και Matthias Haunholder, στην προσπάθειά τους να γίνουν οι πρώτοι που θα κατέβουν το Mount Tyree στην Ανταρκτική. Η X3 θα είναι η «σύντροφός» τους στο ταξίδι από το Buenos Aires στο Punta Arenas. Αφού φτάσουν στην Ανταρκτική, θα καλύψουν αρκετές εκατοντάδες χιλιόμετρα ακόμα με σκι και με αετό. Η εταιρία θα ακολουθήσει την αποστολή με live feeds και ιστορίες στα δικά της ψηφιακά κανάλια, ενώ ένα βίντεο για τις περιπέτειες των δύο extreme skiers θα κυκλοφορήσει το 2018.



newsbeast loading…

This entry was posted on Παρασκευή, Οκτώβριος 6th, 2017 at 15:03 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.