Οκτώβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) είναι σήμερα περισσότερο αισιόδοξο για την παγκόσμια ανάκαμψη απ’ ό,τι τον Ιούλιο, ενώ παρότρυνε τις χώρες να προχωρήσουν σε μεταρρυθμίσεις για να στηρίξουν μια ανοικτή σε όλους και βιώσιμη ανάπτυξη.



«Η πολυαναμενόμενη παγκόσμια ανάκαμψη ριζώνει…Την επόμενη εβδομάδα θα δημοσιοποιήσουμε την επικαιροποιημένη μας πρόβλεψη ενόψει της Ετήσιας Συνόδου μας –και πιθανώς θα είναι ακόμα πιο αισιόδοξη», δήλωσε αργά χθες το βράδυ η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ σε ομιλία της στην Ουάσινγκτον ενόψει της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας. Τον Ιούλιο, το ΔΝΤ ανέμενε η παγκόσμια οικονομία να αναπτυχθεί με ρυθμό 3,5% φέτος και 3,6% το 2018. Η Λαγκάρντ δήλωσε ότι σχεδόν το 75% του πλανήτη βιώνει μια ανοδική πορεία – καταγράφοντας την πιο ευρείας βάσης επιτάχυνση από την αρχή της δεκαετίας. Σύμφωνα με την ίδια, εκτός από την επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυξης, βελτιώνεται και η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Και αυτό επειδή το τραπεζικό σύστημα καθίσταται πιο σταθερό και ενισχύεται η εμπιστοσύνη της αγοράς.



«Βλέπουμε κάποιες ακτίνες ήλιου – αλλά δεν είναι καθαρός ο ουρανός», δήλωσε η Λαγκάρντ, επικαλούμενη τα υψηλά επίπεδα χρέους, την υπερβολική ανάληψη ρίσκου στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τις υψηλές γεωπολιτικές εντάσεις ως απειλές στην παγκόσμια ανάκαμψη. Η Λαγκάρντ κάλεσε τις χώρες να αξιοποιήσουν την ανοδική πορεία για να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις, όπως επενδύσεις στην εκπαίδευση, την έρευνα και την ανάπτυξη, καθώς και στις υποδομές προκειμένου να ενισχύσουν την παραγωγικότητα και να ενδυναμώσουν την ανοικτή σε όλους ανάπτυξη. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

