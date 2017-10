Οκτώβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Πάντα ονειρευόσασταν να αποκτήσετε ένα σπίτι στη Γαλλία χωρίς ωστόσο να ξοδέψετε μία περιουσία; Το όνειρό σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα κάνοντας δικό σας ένα από τα 18 σπίτια που βγαίνουν προς πώληση. Η τιμή τους; Μόλις 1 ευρώ το καθένα. Αλλά υπάρχει μια παγίδα. Στην πραγματικότητα, υπάρχουν αρκετές. Πρώτον, θα πρέπει να δεσμευτείτε για την ανακαίνιση του ακινήτου, το οποίο πιθανότατα θα σας κοστίσει δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να υποσχεθείτε ότι θα μείνετε σε αυτό τουλάχιστον 6 χρόνια, με την οικογένειά σας και θα πρέπει να είστε πρώτη φορά αγοραστής. Ακόμα ενδιαφέρεστε; Εάν ναι, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το σπίτι που θα πάρετε σε αυτή την τιμή, δεν πρόκειται για μια ονειρεμένη κατοικία στην Προβηγκία.



Βρίσκεται στο Ρουμπαί, μία από τις φτωχότερες πόλεις της Γαλλίας και μία πόλη με αυξημένη ανεργία που βρίθουν τα ναρκωτικά. Το δημοτικό Συμβούλιο της πόλης, που βρίσκεται στα σύνορα με το Βέλγιο κοντά στην Λιλ, ενέκριναν την Πέμπτη το νομοσχέδιο για την πώληση 18 ακινήτων.

Το πρόγραμμα είναι εμπνευσμένο από ένα παρόμοιο έργο που πραγματοποιήθηκε επιτυχώς στην πόλη του Λίβερπουλ στο Ηνωμένο Βασίλειο και αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου αντιμετώπισης των 2.000 εγκαταλελειμμένων οικιστικών μονάδων στην πόλη.



Εάν συνεχίζετε να είστε πρόθυμοι, ένα τελικό κριτήριο είναι ότι θα πρέπει να ολοκληρώσετε τις ανακαινίσεις μέσα σε ένα χρόνο και δε θα σας επιτραπεί να ζήσετε σε αυτό, μέχρι οι υπάλληλοι του δήμου να ελέγξουν εάν το έργο που κάνατε είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο.

