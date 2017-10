Οκτώβριος 6th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Πρόσκληση Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) και του άρθρου 163 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/2006), να προσέλθετε στην 23η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 9 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:30 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης: Έγκριση Απολογισμού – Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσης του Δήμου Γρεβενών οικονομικού έτους 2016.

Πληροφορίες: Τάκα Ευανθία

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος – Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

