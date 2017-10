Οκτώβριος 6th, 2017 by Σταματίνα

Το κίνημα αυτών που πιστεύουν πως η Γη είναι επίπεδη και δεν ζουν στον Μεσαίωνα καλά κρατεί, όντας η νέα τρέλα της ανθρωπότητας.



Αιχμή του δόρατος στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού είναι μάλιστα ο ράπερ B.o.B., ένας 28χρονος αστέρας της χιπ-χοπ που δεν σταματά να τουιτάρει πράγματα που η επιστήμη έχει λύσει εδώ και αιώνες. Και εμφανίζεται μάλιστα τόσο πεπεισμένος που εγκαινίασε ακόμα και εκστρατεία χρηματοδότησης που ζητά από τον κόσμο τον οβολό του για να φτιάξει το δικό του διαστημόπλοιο, ώστε να τελειώσει μια και καλή την ιστορία με τη σφαιρική Γη! Ο στόχος των 200.000 δολαρίων φαίνεται πάντως απειροελάχιστο ποσό για την κατασκευή κοτζάμ διαστημόπλοιου… Τα καμώματα του ράπερ εξόργισαν ακόμα και τους αστροναύτες της NASA, που όσο να πεις κάτι ξέρουν από το σχήμα του πλανήτη μας, κι έτσι βγήκαν να απαντήσουν στον μουσικό. Ο Terry Virts, που πέρασε αρκετό καιρό στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, του τα είπε νέτα-σκέτα: «Μπορώ να σώσω αρκετά λεφτά από τον B.o.B. Η Γη είναι σφαιρική. Έχω πετάξει γύρω της [sic]»! Ο ισχυρισμός του επιβεβαιώθηκε μάλιστα από κανέναν άλλο παρά τον ίδιο τον Μπαζ Όλντριν, τον δεύτερο άνθρωπο που περπάτησε στο Φεγγάρι. Αφού παρέθεσε το «τιτίβισμα» του Virts, προσέθεσε: «Κι εγώ επίσης. Το λέμε τροχιά …»!



Και μετά ήρθε ο Σκοτ Κέλι, ο οποίος διηύθυνε τρεις αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό και πέρασε πολύ καιρό εκεί πάνω, όταν μοιράστηκε ένα αποστομωτικό βίντεο με μια πλήρη τροχιά γύρω από τη Γη…

Ο ράπερ απτόητος πάντως, καθώς η βλακεία παραμένει ανίκητη, βγήκε ξανά στο Twitter και σχολίασε με νόημα: «Οι άνθρωποι σε αποθαρρύνουν από το να κάνεις κάτι όταν έχουν κάτι να κρύψουν»… newsbeast loading…

