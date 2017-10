Οκτώβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Η αυτονομία των ηλεκτρικών μοντέλων είναι το μεγαλύτερο πρόβλημά τους και μια από τις λύσεις που οραματίζεται η Tesla είναι η εύκολη αντικατάσταση συσσωρευτών αντί για τη φόρτισή τους.



Έτσι τον περασμένο Μάιο η αμερικάνικη εταιρεία υπέβαλε μια σχετική πατέντα με τίτλο «Battery Swapping System and Techniques». Πρόκειται για ένα σύστημα με το οποίο τα μοντέλα της εταιρίας θα μπορούν να αλλάζουν τους άδειους συσσωρευτές τους με ήδη φορτισμένους, αποφεύγοντας έτσι το χρόνο που χρειάζεται μια πλήρη φόρτιση.



Φυσικά, η όλη διαδικασία δεν είναι κάτι που θα γίνεται εύκολα π.χ. στο σπίτι. Θα χρειάζεται η σχετική εγκατάσταση και, σχεδόν σίγουρα, τουλάχιστον ένας τεχνικός. Πιο συγκεκριμένα γίνεται λόγος για ένα σύστημα τοποθετημένο σε τρέιλερ για αυξημένη κινητικότητα, με τις εργασίες της αλλαγής να απαιτούν όμως κλειστό ή τουλάχιστον καλυμμένο χώρο.

Οι άδειες μπαταρίες θα μπορούν να φορτίζουν εκ νέου εκτός οχήματος, οπότε την επόμενη δεκαετία είναι πιθανό να δούμε αυτοκίνητα που θα πηγαίνουν στο «πρατήριο» όχι για να γεμίσουν με υγρό καύσιμο αλλά για να αλλάξουν μπαταρίες. iefimerida loading…

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 5th, 2017 at 13:01 and is filed under ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ - ΜΟΤΟ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.