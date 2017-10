Οκτώβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μαζί με τους Αγρότες, τους βιοκαλλιεργητές και τους φορείς των Γρεβενών διατυπώνονται οι προτάσεις του Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών Ευάγγελου Σημανδράκου, σχετικά με την εφαρμογή του νέου προγράμματος Βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας. Πριν λίγους μήνες εξάλλου, τόσο η Π.Ε. Γρεβενών όσο και σύσσωμο το Περιφερειακό Συμβούλιο εξέφρασαν τις έντονες αντιδράσεις τους προς τους αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων, για τους όρους και τις προϋποθέσεις της προηγούμενης προκήρυξης του προγράμματος, που “έθετε εκτός” το σύνολο σχεδόν των βιοκαλλιεργητών των Γρεβενών.

Με μοναδικό κριτήριο «εκτάσεις σε περιοχές NATURA» που έθετε η προηγούμενη προκήρυξη, είχε ως αποτέλεσμα την απένταξη από το πρόγραμμα ενός ολόκληρου Νομού (Γρεβενά), που διέθετε μάλιστα τη μεγαλύτερη παράδοση και εμπειρία από κάθε άλλο Νομό της χώρας, για πάνω από μια δεκαετία με παραγωγούς συνειδητοποιημένους σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και τεχνογνωσία στη βιολογική καλλιέργεια. Από τους 400 βιοκαλλιεργητές που ήταν ενταγμένοι στο πρόγραμμα κατά την προηγούμενη προγραμματική περίοδο, αποφέροντας στην περιοχή πόρους 15 εκ. ευρώ, κατά την τελευταία προκήρυξη της νέας προγραμματικής περιόδου (Ιανουάριος 2017), εντάχθηκαν μόνο 38!!! δικαιούχοι, ενώ οι υπόλοιποι απορρίφθηκαν. Στη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο Γρεβενών, παραβρέθηκαν, ο Σύλλογος Βιοκαλλιεργητών, ο Συνεταιρισμός Γρεβενών, Υπηρεσιακοί παράγοντες και Περιφερειακοί Σύμβουλοι, με στόχο να συνδιαμορφώσουν μια πρόταση επί των κριτηρίων του προγράμματος, το οποίο είναι σε διαβούλευση, ενώ πρόκειται σύντομα να υπογραφεί η σχετική Υπουργική απόφαση και στη συνέχεια η προκήρυξη του προγράμματος.

Τέλος τονίστηκε από τον Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών η πρόθεσή του, για υποστήριξη των προτάσεων πέραν μιας επιστολής, σε συναντήσεις στην Αθήνα με όλους τους εμπλεκόμενους. Με εκτίμηση Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Γρεβενών Ευάγγελος Σημανδράκος

