Οκτώβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Η τακτική άσκηση -με μικρότερη ή μεγαλύτερη ένταση μπορεί να προλάβει την εκδήλωση κατάθλιψης στο μέλλον. Ακόμη και μόνο μία ώρα την εβδομάδα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά, σύμφωνα με μια νέα αυστραλο-νορβηγική επιστημονική έρευνα, την μεγαλύτερη και πιο μακρόχρονη του είδους της.

Τα οφέλη της άσκησης στην ψυχική υγεία είναι ορατά ανεξαρτήτως φύλου ή ηλικίας.



Από την άλλη, όμως, σύμφωνα με τη νέα μελέτη, η άσκηση δεν αποτρέπει το άγχος.

Δεν διαπιστώθηκε καμία συσχέτιση ανάμεσα στη σωματική άσκηση (ανεξάρτητα του πόσο συχνά ή έντονα γίνεται) και της πιθανότητας εκδήλωσης άγχους στο μέλλον. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον αναπληρωτή καθηγητή Σάμιουελ Χάρβεϊ του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας και του Ινστιτούτου Black Dog, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό ψυχιατρικής American Journal of Psychiatry, ανέλυσαν στοιχεία για σχεδόν 34.000 άτομα σε βάθος 11 ετών, συσχετίζοντας το επίπεδο σωματικής άσκησης του καθενός, με τα συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους. Η μελέτη κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τουλάχιστον ένα στα δέκα περιστατικά κατάθλιψης (12%) θα ήταν δυνατό να αποφευχθεί, αν οι συμμετέχοντες έκαναν τουλάχιστον μία ώρα άσκησης την εβδομάδα. Όσοι δεν ασκούνταν καθόλου, είχαν κατά μέσο όρο 44% μεγαλύτερη πιθανότητα να εμφανίσουν κατάθλιψη, σε σχέση με όσους ασκούνταν μία έως δύο ώρες την εβδομάδα.



«Γνωρίζαμε εδώ και καιρό ότι η άσκηση παίζει ρόλο στη θεραπεία των συμπτωμάτων της κατάθλιψης, αλλά είναι η πρώτη φορά που μπορέσαμε να συγκεκριμενοποιήσουμε τη δυνατότητα της σωματικής δραστηριότητας να μειώνει προληπτικά τα μελλοντικά επίπεδα κατάθλιψης. Αρκούν ακόμη και σχετικά μικρά διαστήματα άσκησης για να υπάρξει σημαντική προστασία έναντι της κατάθλιψης», δήλωσε ο δρ Χάρβεϊ. Η αιτία που η άσκηση δρα ευεργετικά σε σχέση με την κατάθλιψη, συνεχίζει να αποτελεί αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, αλλά πιστεύεται ότι οφείλεται σε ένα συνδυασμό βιολογικών και ψυχοκοινωνικών ωφελειών που παρέχει η άσκηση, ιδίως όταν γίνεται σε ομαδικό πλαίσιο. ΑΠΕ-ΜΠΕ loading…

