Οκτώβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης



Παρεμβάσεις χρειάζονται για την αποσυμφόρηση των κέντρων στα νησιά δήλωσε ο υφυπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μπαλάφας, στον «Real FM» και στάθηκε ιδιαίτερα στην περίπτωση της Σάμου. Εξήγησε, πως οι δομές φιλοξενίας στην ενδοχώρα σταδιακά μειώνονται και εν καιρώ θα καταργηθούν. Επισήμανε ότι ορισμένοι κύκλοι «εμποδίζουν την εκτόνωση του προβλήματος υπερσυγκέντρωσης στις δομές στα νησιά. Μέρος του πληθυσμού από τους διαμένοντες πρόσφυγες και μετανάστες θα μπορούσε να διοχετευθεί από τις δομές σε διαμερίσματα. Αυτό σημαίνει, ότι κλειστά διαμερίσματα βρίσκουν ενοικιαστή, πληρώνονται καλά από την Ύπατη Αρμοστεία, τα διαμερίσματα ανακαινίζονται. Υπάρχουν όμως πολιτικοοικονομικοί κύκλοι στη Σάμο, οι οποίοι απειλούν αυτούς που θέλουν να προσφέρουν τα διαμερίσματά τους για να μείνει μια οικογένεια προσφύγων. Αυτό πρέπει να αρθεί» υπογράμμισε. Πρόσθεσε, πως ενισχύεται συνεχώς ο αριθμός των ανθρώπων που φεύγουν για την ενδοχώρα, ευάλωτα άτομα και άτομα που πληρούν τις προϋποθέσεις για χορήγηση ασύλου. Ίδρυση προαναχωρησιακών κέντρων στα νησιά Ένα άλλο μέτρο στο οποίο στάθηκε ο κ. Μπαλάφας, είναι η ίδρυση Προαναχωρησιακών Κέντρων στα νησιά, όπου δεν υπάρχουν, στη Σάμο για παράδειγμα. Εκεί θα μπορούν να παραμείνουν για κάποιο διάστημα, αυτοί που το αίτημά τους για άσυλο έχει απορριφθεί σε πρώτο βαθμό και κάνουν αίτηση για εξέταση σε δεύτερο βαθμό. «Για αυτό θέλουμε να βρίσκονται υπό κάποιο έλεγχο, ώστε να τους βρίσκουμε όταν απορρίπτεται το αίτημά τους και να επιστρέφουν στη χώρα από την οποία ήρθαν». Δυστυχώς, δεν γίνεται να έρθουν όλοι οι άνθρωποι αυτοί από τα νησιά στην ενδοχώρα, όπως γινόταν πριν το κλείσιμο των βορείων συνόρων, συμπλήρωσε ο κ. Μπαλάφας.



«Οι δομές θα μειωθούν» Οι συνθήκες στα κέντρα φιλοξενίας είναι ανθρώπινες, σύμφωνα με τον κ. Μπαλάφα. Επίσης, ένας αριθμός έχει μεταφερθεί σε διαμερίσματα, σε πολλές πόλεις, επ΄ ωφελεία και της τοπικής κοινωνίας και των ενοικιαστών. Συμπλήρωσε επίσης, ότι προς το τέλος του χρόνου θα υπάρχουν 18 από τις 25 δομές που λειτουργούν σήμερα. «Αυτή η κατάσταση δεν θα διαιωνιστεί» εκτίμησε. in

