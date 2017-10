Οκτώβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Υλικά για 2 άτομα 4 φιλέτα στήθος κοτόπουλο χωρίς κόκαλο και πέτσα

2 κούπες ντοματίνια

Αλάτι

φρεσκοτριμμένο πιπέρι

3 μεγάλες σκελίδες σκόρδο

2 κουταλιές της σούπας ελαιόλαδο

10 μεγάλα φρέσκα φύλλα βασιλικού, ψιλοκομμένα

225 γραμμάρια φρέσκια μοτσαρέλα κομμένη σε φέτες

Βαλσάμικο ξύδι Εκτέλεση Αλατοπιπερώστε τα φιλέτα κοτόπουλο και αφήστε τα στην άκρη. Σε ένα μεγάλο τηγάνι ζεσταίνετε 1 κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο σε μέτρια προς υψηλή θερμοκρασία. Ρίχνετε τα φιλέτα κοτόπουλο στο τηγάνι και μαγειρεύετε για 10 λεπτά την κάθε πλευρά με κλειστό καπάκι. Σε ένα κατσαρολάκι ζεσταίνετε άλλη μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο και σε μέτρια προς υψηλή εστία σοτάρετε το σκόρδο μέχρι να βγάλει το άρωμα του. Προσθέτετε τα ντοματίνια και συνεχίζετε το σοτάρισμα για 5 λεπτά, μέχρι τα ντοματίνια να αρχίσουν να μαλακώνουν. Κατεβάζετε από τη φωτιά και ανακατεύετε με το βασιλικό. Όταν το κοτόπουλο ψηθεί καλά μέσα και έξω προσθέστε στο τηγάνι τη μοτσαρέλα ψιλοκομμένη και το μείγμα με τα ντοματίνια και ζεσταίνετε για ακόμη 1 – 2 λεπτά. Τέλος σερβίρετε ραντίζοντας με βαλσάμικο ξύδι και σαλάτα. newsbeast loading…

