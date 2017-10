Οκτώβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Το Συνταγματικό Δικαστήριο της Ισπανίας ακύρωσε τη συνεδρίαση του κοινοβουλίου της Καταλονίας που είχε προγραμματισθεί για τη Δευτέρα.



Σε αυτή τη συνεδρίαση οι καταλανοί ηγέτες αναμενόταν να ανακηρύξουν μονομερώς την ανεξαρτησία της Καταλονίας από την Ισπανία.



Η απόφαση ελήφθη έπειτα από προσφυγή στο δικαστήριο του Καταλανικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, το οποίο αντιτίθεται στην απόσχιση, σύμφωνα με την εφημερίδα El Pais. iefimerida loading…

