Οκτώβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Κλίμα εμφυλίου στην Ισπανία



Eμφυλιοπολεμική είναι η εικόνα που κυριαρχεί στην Ισπανία, με τον Μαριάνο Ραχόι να στέκεται στο θέμα της αντισυνταγματικότητας του δημοψηφίσματος και τον καταλανό πρόεδρο από την άλλη να διαμηνύει ότι αισθάνεται αρχηγός ενός ελεύθερου κράτους. Η Καταλονία ενδέχεται να ανακηρύξει την ανεξαρτησία της την προσεχή Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του κοινοβουλίου που συγκάλεσε η ηγεσία της περιφέρειας μετά το δημοψήφισμα που απαγόρευσε η Μαδρίτη, ανέφερε την Τετάρτη στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή από τους κόλπους της περιφερειακής κυβέρνησης. «Σε συνάρτηση με το πώς θα εξελιχθεί η συνεδρίαση, η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας ενδέχεται να γίνει» εκείνη τη στιγμή, επισήμανε αυτή η πηγή που δεν θέλησε να κατονομαστεί κι ενώ το μπραντ ντε φερ μεταξύ Καταλονίας και της κεντρικής κυβέρνησης έχει βυθίσει την Ισπανία σε μία από τις χειρότερες πολιτικές κρίσεις των τελευταίων 40 ετών. Σύμφωνα με τον νόμο σχετικά με την οργάνωση του δημοψηφίσματος, που ενέκρινε το καταλανικό κοινοβούλιο και την ισχύ του ανέστειλε το Συνταγματικό Δικαστήριο, η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας πρέπει να γίνει εντός των δύο ημερών που θα ακολουθήσουν την επίσημη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του δημοψηφίσματος, εφόσον έχει επικρατήσει το «ναι». Ο πρόεδρος της Καταλονίας Κάρλες Πουτζντεμόν επιβεβαίωσε χθες σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο BBC ότι θα ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία κι ότι ανακήρυξη θα γίνει «στα τέλη της εβδομάδας ή στις αρχές της επόμενης». Διάσταση απόψεων παρατηρείται και στους κόλπους της ΕΕ για τα καταλανικό ζήτημα. Ορισμένοι τονίζει ότι είναι θέμα εσωτερικό της Ισπανίας και άλλοι καταγγέλλουν τη βία που χρησιμοποιήθηκε από την ισπανική αστυνομία στο δημοψήφισμα. Στο Ευρωκοινοβούλιο συζητήθηκε η κατάσταση στην Καταλονία, μετά τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος για την ανεξαρτησία της επαρχίας από την Ισπανία και την πολιτική κρίση που έχει προκαλέσει. Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε ότι έχει φθάσει η ώρα του διαλόγου, με «σεβασμό στο Σύνταγμα» της Ισπανίας. Αριστεροί και Πράσινοι κατηγορούν την ΕΕ για παθητικότητα. Παραίτηση Ραχόι ζητά ο εκπρόσωπος των Πρασίνων. H Καταλονία αντιστοιχεί στο 19% του ισπανικού ΑΕΠ, ανταγωνίζεται τη Μαδρίτη (18,9%) για τον τίτλο της πιο πλούσιας περιοχής της χώρας (Ισπανίας), και βρίσκεται τέταρτη στην κατάταξη του κατά κεφαλήν ΑΕΠ (28.600 ευρώ έναντι 24.000 ευρώ που είναι ο μέσος όρος της χώρας), πίσω από τη Μαδρίτη, τη Χώρα των Βάσκων και τη Ναβάρα. Ένα ακόμη ερωτηματικό ανακύπτει σχετικά με την πορεία της Καταλονίας στην ευρωπαϊκή γραμμή. Περιπλέκεται η κατάσταση μετά τις δηλώσεις του πρόεδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, που έχει διαμηνύσει ότι ως ανεξάρτητο κράτος η Καταλονία θα χρειαστεί να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την ένταξή της στην ΕΕ.

Στο μεταξύ τα βλέμματα στρέφονται και στο σενάριο της ενεργοποίησης του άρθρου 155 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι εάν και εφόσον μία από τις 17 αυτόνομες περιοχές της Ισπανίας δεν υπακούει στο Σύνταγμα και τους νόμους, ύστερα από ψηφοφορία στη Γερουσία δίνει το δικαίωμα στην κεντρική κυβέρνηση της Μαδρίτης ακόμη και να παύσει την τοπική κυβέρνηση αν εκείνη δεν υπακούσει.



Διαμεσολάβηση προτείνει η Καταλονία – Για τήρηση νομιμότητας μιλά η Ισπανία



Υπέρ της διαμεσολάβησης για να βρεθεί λύση στην κρίση ανάμεσα σε Καταλονία και Ισπανία, εμφανίστηκε ξανά ο επικεφαλής της περιφερειακής κυβέρνησης Κάρλες Πουτζντεμόν. Τόνισε, ωστόσο, ότι η ισπανική κυβέρνηση κλείνει την πόρτα στη συγκεκριμένη πρόταση. «Είμαι έτοιμος για μια διαδικασία διαμεσολάβησης», δήλωσε σε τηλεοπτικό του διάγγελμα ο πρόεδρος της καταλανικής κυβέρνησης, επαναλαμβάνοντας ότι ο διάλογος και η συμφωνία είναι «μέρος της πολιτικής μας κουλτούρας». Επέκρινε, παράλληλα, τον βασιλιά της Ισπανίας Φελίπε λέγοντας ότι «αγνοεί σκοπίμως» εκατομμύρια Καταλανούς. «Ο βασιλιάς υιοθετεί το λόγο και τις πολιτικές της κυβέρνησης του Ραχόι που έχουν αποδειχθεί καταστροφικές για την Καταλονία», τόνισε. Στο θέμα της τήρησης της νομιμότητας – όπως αυτή προβλέπεται από το Σύνταγμα – επιμένει, από την πλευρά του, ο ισπανός πρωθυπουργός. «Αν ο πρόεδρος της καταλανικής κυβέρνησης επιθυμεί διάλογο ή διαπραγματεύσεις με την κεντρική κυβέρνηση σχετικά με το μέλλον της Καταλονίας, χρειάζεται πρώτα να σεβαστεί το νόμο» αναφέρει ανακοίνωση του γραφείου του ισπανού πρωθυπουργού.



Eπιμέλεια: Ελισάβετ Σταμοπούλου in.gr

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 5th, 2017 at 09:02 and is filed under ΚΟΣΜΟΣ, ΠΑΡΑΞΕΝΑ, ΠΟΛΙΤΙΚΗ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.