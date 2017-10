Οκτώβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Οι φήμες που ήθελαν την Polestar να γίνεται ξεχωριστή μάρκα στα πλαίσια της Volvo, κατά τα πρότυπα των AMG, M-Division και Audi Sport επιβεβαιώθηκαν.



Κι αυτό γιατί σε μήνυμα στους λογαριασμούς της στα social media γράφτηκε σε μαύρο φόντο η φράση «The End».

Τέλος με τη σημερινή της μορφή, καθώς θα αναλάβει την εξέλιξη των νέων σπορ Volvo με έμφαση στα ηλεκτρικά. Μέχρι στιγμής δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο ποια μοντέλα θα αναλάβει η Polestar, αν και όλες οι ενδείξεις συνηγορούν πως σε πρώτη φάση θα ασχοληθεί με τη σειρά «90». Μάλιστα το πρώτο της μοντέλο αναμένεται μέσα στη χρονιά που διανύουμε.

Πέρα πάντως από την προσθήκη σπορ γονιδίων στα αυτοκίνητα της σουηδικής μάρκας -τελευταία της ενασχόληση τα S60 και V60 που θα κατασκευαστούν σε μόλις 1.500 μονάδες- η Polestar ενδέχεται να συμμετέχει με το δικό της σήμα και στη Formula E.



