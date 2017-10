Οκτώβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΟ ΜΗΝΥΜΑ

TA MEΛH THΣ NOΔE NEAΣ ΔHMOKPATIAΣ ΓPEBENΩN ΣYΓXAIPOYN TON ΠPOEΔPO TOYΣ ΛEΩNIΔA TENTOΓΛOY ΓIA THN EKΛOΓH TOY ΣTO NEO Δ.Σ. THΣ ΠANEΛΛHNIAΣ OMOΣΠONΔIAΣ APTOΠOIΩN TOY EYXONTAI KAΛH EΠITYXIA ΣTA NEA TOY KAΘHKONTA KAI EIΣ ANΩTEPA NOΔE NEAΣ ΔHMOKPATIAΣ ΓPEBENΩN



This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 5th, 2017 at 23:54 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.