Οκτώβριος 5th, 2017

Την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου θα πραγματοποιηθεί το Final-4 του Κυπέλλου Ε.ΚΑ.Σ.ΔΥ.Μ. «Ν. Ακουμιανάκης», στο κλειστό γήπεδο της Λευκόβρυσης Κοζάνης.



Χθες στην Φλώρινα, επιβλήθηκε της τοπικής ομάδας με 73-66

Τα δεκάλεπτα:Δεκάλεπτα:14-17,34-30,56-51,66-73.

Διαιτητές: Κατωτικίδης-Τσιαπλής. Οι τέσσερις ομάδες που πήραν την πρόκριση στα ημιτελικά είναι ο Γ.Σ. Σιάτιστας, ο Πρωτέας Γρεβενών, ο Α.Σ. Βελβεντού και ο Α.Π.Σ. Πτολεμαΐδας, οι οποίες θα διεκδικήσουν ένα εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό του θεσμού.

Στον πρώτο ημιτελικό ο Γ.Σ. Σιάτιστας θα αντιμετωπίσει τον Πρωτέα Γρεβενών, ενώ στον δεύτερο ημιτελικό ο Α.Π.Σ. Πτολεμαΐδας θα παίξει με τον Α.Σ. Βελβεντού. Οι νικητές από τα δύο ζευγάρια θα παίξουν την Τετάρτη 11 Οκτωβρίου στον μεγάλο τελικό. Αναλυτικά το πρόγραμμα: Κύπελλο Παρασκευή 6 Οκτωβρίου (Κ.Γ. Λευκόβρυσης)

Γ.Σ. Σιάτιστας – Πρωτέας Γρεβενών (18:30)

Α.Π.Σ. Πτολεμαΐδας – Α.Σ. Βελβεντού (20:30)

