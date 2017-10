Οκτώβριος 5th, 2017 by Σταματίνα

Ο γενικός εισαγγελέας της πόλης Κομ απαγόρευσε τη χρήση ναργιλέ σε όλους τους δημόσιους χώρους της πόλης αυτής του βόρειου Ιράν, μετέδωσαν πολλά ιρανικά μέσα ενημέρωσης. «Η κατανάλωση καπνού και η χρήση ναργιλέ απαγορεύονται στα παραδοσιακά τεϊποτεία, τα παραδοσιακά εστιατόρια, τα εστιατόρια, τα καφέ, τα ξενοδοχεία και τους ξενώνες, τα πάρκα και όλους τους δημόσιους χώρους της Κομ», ανακοίνωσε ο εισαγγελέας Μεχντί Καχέ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Isna.

Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την απαγόρευση θα πραγματοποιηθεί εκστρατεία αφισοκόλλησης «τις επόμενες ημέρες» , πρόσθεσε ο Καχέ.



Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε λόγους δημόσιας υγείας για να δικαιολογήσει την απόφασή του.

Οι παραβάτες θα διώκονται από τον νόμο και τα καταστήματα που προσφέρουν ναργιλέ στους πελάτες τους «θα κλείνουν», πρόσθεσε. Η απαγόρευση του καπνίσματος σε όλους τους δημόσιους χώρους, με εξαίρεση τον δρόμο, τέθηκε σε ισχύ στο Ιράν το 2006, αλλά δεν γίνεται απολύτως σεβαστή. Το 2008 η ιρανική κυβέρνηση είχε εκφράσει την επιθυμία να απαγορεύσει αυστηρά τη χρήση ναργιλέ στα παραδοσιακά τεϊοποτεία, όμως υποχώρησε μετά τις πολλές διαδηλώσεις των ιδιοκτητών τους που κατήγγειλαν ότι με αυτό τον τρόπο θα χάσουν το 90% των εσόδων τους.



Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, το 19,2% των ανδρών και το 0,6% των γυναικών καπνίζουν καθημερινά στο Ιράν, μια χώρα με περίπου 80 εκατομμύρια κατοίκους. ΑΠΕ-ΜΠΕ

