Οκτώβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Μπορεί τις τελευταίες ημέρες να απολαμβάνουμε ηλιοφάνεια και αυξημένες τιμές στη θερμοκρασία, όμως το Σάββατο θα είναι μια ιδιαιτέρως «δύσκολη» μέρα για αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο. Ωστόσο, θα υπάρξουν κάποια τμήματα, που δεν θα επηρεαστούν σχεδόν καθόλου από το πέρασμα του χαμηλού. Μεταβατική ημέρα η Παρασκευή Το κυρίως «πιάτο» της κακοκαιρίας θα έρθει το Σάββατο, όμως από το μεσημέρι της Παρασκευή θα ξεκινήσουν να εκδηλώνονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε περιοχές του βορείου Ιονίου, της Ηπείρου, στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο αλλά και από το βράδυ στη νότια -κυρίως- Κρήτη, στις Κυκλάδες αλλά και στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιάδες, χωρίς ωστόσο να προκαλέσουν προβλήματα αφού οι εντάσεις τους δεν θα ξεπερνούν τα 4-5 και πολύ τοπικά στο νότιο Αιγαίο τα 6 μποφόρ. Το Σάββατο «χτυπά την πόρτα» η κακοκαιρία Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, ο καιρός θα είναι πολύ άστατος σε μεγάλο μέρος της χώρας. Αν με ρωτήσετε πού θα βρέξει, θα σας απαντήσω σχεδόν παντού εκτός από τα περισσότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς, της Εύβοιας, των Σποράδων και της ανατολικής Πελοποννήσου. Επίσης, στις Κυκλάδες και στην Κρήτη θα είναι περισσότερο τοπικού χαρακτήρα οι βροχοπτώσεις. Τα κύρια χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας, θα είναι οι πολύ ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι πιθανές χαλαζοπτώσεις, οι ενισχυμένοι άνεμοι, η πτώση της θερμοκρασίας ειδικά στα βόρεια αλλά και οι χιονιοπτώσεις που θα απασχολήσουν τα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας. Ανησυχία για κάποιες περιοχές Βλέποντας τα προγνωστικά στοιχεία, πρέπει να σας πω, ότι στα παρακάτω διαμερίσματα θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για ίσως και ακραίες κατά τόπους βροχές μέσα στο Σάββατο (βλ. φώτο). Τα ισχυρά φαινόμενα θα επηρεάσουν τις περιοχές που βρίσκονται στο εσωτερικό της κόκκινης καμπύλης.

Πού αναμένονται ισχυρές καταιγίδες : – Κεντρικό & Βόρειο Ιόνιο

– Ήπειρος

– Δυτική Στερεά

– Θεσσαλία

– Μακεδονία

– Θράκη

– Νησιά του ανατολικού Αιγαίου

– Δωδεκάνησα

– Ίσως τοπικά στη νοτιοδυτική Κρήτη

Και χιόνια στα ορεινά… Κατά τη διάρκεια του Σαββάτου, θα υπάρξει τεράστια υποστήριξη από υγρασία στα χαμηλά και ανώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας με αποτέλεσμα οι βροχές να μετατρέπονται σε πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας ακόμη και πάνω από τα 1700-1800 μέτρα, τοπικά στα ΒΔ ίσως και χαμηλότερα. Η Αττική εκτός κακοκαιρίας Δεν θα καταλάβουν σχεδόν τίποτα οι κάτοικοι της Αττικής από το πέρασμα αυτού του χαμηλού από τη χώρα μας, πέρα από τους ανέμους που θα ενισχυθούν μέσα στο Σαββατοκύριακο ή τις παροδικές νεφώσεις. Πάντως η πιθανότητα να ψιχαλίσει ή να βρέξει τοπικά στην Αττική είναι πολύ μικρή. Θα υπάρξουν σαφέστατα και μεγάλα διαστήματα με ανοίγματα στον ουρανό. «Βροχοπάρτι» στη Θεσσαλονίκη Σε αντίθεση με την Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη το Σάββατο αναμένονται πολύ ισχυρές κατά περιόδους βροχοπτώσεις και καταιγίδες. Ειδικά από το μεσημέρι του Σαββάτου και έπειτα τα φαινόμενα θα ενταθούν και θα γενικευτούν στο νομό ευρύτερα. Ισχυροί άνεμοι από το Σαββατοκύριακο Κατά τη διάρκεια της έλευσης του βαρομετρικού χαμηλού, οι άνεμοι -όπως πάντα συμβαίνει- θα ενισχυθούν. Αναμένονται άνεμοι στο Αιγαίο που θα αγγίζουν τα 7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα φτάνουν ακόμη και τα 8 μποφόρ τοπικά. Επομένως να είστε προσεκτικοί και στις θάλασσες αλλά και κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των φαινομένων που σε πολλές των περιπτώσεων οι άνεμοι θα ενισχύονται σημαντικά. Στο Ιόνιο όπως σας είπα αλλά και σε περιοχές του Θερμαϊκού ίσως υπάρξουν και απαγορευτικά. Γι’αυτό, καλό θα είναι, αν μέσα στο Σαββατοκύριακο έχετε προγραμματίσει κάποιο ταξίδι με πλοίο από ή προς αυτές τις περιοχές, όταν θα έρθει η ώρα να επικοινωνήσετε με τις αρμόδιες λιμενικές αρχές για να δείτε αν θα πραγματοποιηθούν τα δρομολόγια που σας ενδιαφέρουν.

Περιορισμός φαινομένων την Κυριακή Την Κυριακή οι βροχές θα περιοριστούν στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ ίσως παραμείνουν κάποιες και στην Μακεδονία και τη Θράκη, οι οποίες εκεί θα είναι εξασθενημένες και δεν θα προκαλέσουν προβλήματα. Δείτε βίντεο: Καιρός: Καταιγίδες, χιόνια και ισχυροί άνεμοι από το Σάββατο

protothema

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 5th, 2017 at 22:51 and is filed under ΚΑΙΡΟΣ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.