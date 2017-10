Οκτώβριος 5th, 2017 by Χρήστος Μίμης

Για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά ο Δήμος Γρεβενών, στο πλαίσιο της Κοινωνικής του Πολιτικής, λειτουργεί το Κοινωνικό Φροντιστήριο για παιδιά οικογενειών με σημαντικά οικονομικά προβλήματα. Την Δευτέρα 2-10-2017 έγινε η πρώτη ενημερωτική συνάντηση με γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς και ξεκίνησαν τα πρώτα τμήματα. Οι μαθητές που δήλωσαν συμμετοχή ξεπερνούν τους 30 και οι 15 Εθελοντές εκπαιδευτικοί προσφέρουν τις γνώσεις τους για να βοηθήσουν με τα μαθήματά τους παιδιά Γυμνασίου και Λυκείου.

Λειτουργούν τμήματα στα μαθήματα, Μαθηματικά, Έκθεση, Αρχαία και για την Γ Λυκείου Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά κατεύθυνσης και Αρχές Οικονομικής Θεωρίας και Αλγόριθμοι, αλλά γίνονται προσπάθειες δημιουργίας και νέων τμημάτων, εφόσον υπάρξει εκδήλωση ενδιαφέροντος από εθελοντές καθηγητές και συμπληρωθεί ο ελάχιστος αριθμός μαθητών. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να πλαισιώσουν την προσπάθεια αυτή μπορούν να αναφέρουν την ειδικότητά τους και τα μαθήματα που μπορούν να διδάξουν στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Γρεβενών (Τέρμα Κ. Ταλιαδούρη). Υπάρχει άμεση ανάγκη ενός μαθηματικού, φυσικού και βιολόγου. Υπεύθυνοι για την λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου είναι: -Πουρνάρας Στέργιος, Πρόεδρος Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών: 6948949503 -Τάτση Παρασκευή, Κοινωνική Λειτουργός Κέντρου Κοινότητας: 2462028098

Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος μαθητής επιθυμεί να εγγραφεί στο Κοινωνικό Φροντιστήριο να απευθυνθεί στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Γρεβενών. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΑΣΤΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

This entry was posted on Πέμπτη, Οκτώβριος 5th, 2017 at 18:06 and is filed under ΓΡΕΒΕΝΑ, ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΠΑΙΔΕΙΑ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.